دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي يتحدث عن مباراة نابولي

دوري أبطال أوروبا، تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن مباراة فريقه القادمة في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام نظيره فريق نابولي الإيطالي.

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: لا أريد التحدث عن مستقبلي في ريال مدريد، مباراة الغد أهم لأنها تسمح لنا بإنهاء دور المجموعات حيث قمنا بعمل جيد للغاية حتى الآن الإحصائيات الفردية، الوصول إلى أرقام أسطورة مثل ميجيل مونيوز يجعلني سعيدًا.

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وأضاف: الحديث كثيرًا عن المشاكل التي نواجهها والخسائر يبدو لي أنه عدم احترام للاعبين الذين سيلعبون، إنهم يساهمون بطريقة لم تكن متوقعة أبدًا، لو كنا بخير مع كل هذه المشاكل والإصابات، هذا الفريق، على الرغم من أنك لم تصدق ذلك، لدينا فريق جيد جدًا.

وواصل: لقد تحدثنا كثيرًا عن فريق الشباب الذي لا يلعب وعلينا الآن الاستفادة من جودة فريق الشباب الذي لدينا لقد ساهم نيكو وجونزالو بالفعل ولدينا ماريو مارتن في الفريق ومن الممكن أيضًا أن يكون ثيو هناك والعمل الذي يقوم به راؤول رائع، لأن اللاعبين يصلون جاهزين، أولئك الذين قدموا أقل يجب أن يلعبوا، لكنني هادئ لأن اللاعبين الشباب مستعدون.

واختتم المدرب الإيطالي تصريحاته قائلا: تشافي مدرب برشلونة مثلي يعرف كرة القدم جيدًا وأن هناك انتقادات في بعض الأحيان يمكن أن يحدث ذلك، لكن تشافي لديه الخبرة للتعامل مع كل هذا إنه يعرف النادي جيدًا وأعتقد أنه قد فعل ذلك، كل الموارد للتعامل مع هذا الوضع.

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع أنشيلوتي

من ناحية أخرى كشفت الصحفية الإسبانية أرانتشا رودريجز، عن مفاجأة بالكشف عن تلقي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عرضًا آخر بخلاف رغبة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في التعاقد معه لتولي تدريب البرازيل.

ووفقًا للصحفية أرانتشا رودريجز فإن أنشيلوتي لديه عرض من ناد إنجليزي يرتدي اللون الأحمر، في إشارة إلى مانشستر يونايتد بحسب التقارير الإسبانية، إذ يمر ليفربول وآرسنال باستقرار كبير مع المدربين ميكيل أرتيتا ويورجن كلوب.

وسبق أن ارتبط اسم أنشيلوتي بقيادة مانشستر يونايتد أكثر من مرة آخرها العام الماضي.

ووفقًا للصحفية أرانتشا فإنه رغم العرض الإنجليزي، يبقى استمرار أنشيلوتي مع ريال مدريد أقرب من رحيله، إذ تميل إدارة النادي الإسباني لتجديد عقده.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام جيرونا كما ضمن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب برنامج الشيرنجيتو، فإن مدرب ريال مدريد العام القادم سيكون أنشيلوتي وليس زين الدين زيدان أو تشابي ألونسو أو أي مدرب آخر.