الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع كارلو أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي، فيتو
كارلو أنشيلوتي، فيتو

كشفت الصحفية الإسبانية أرانتشا رودريجز، عن مفاجأة بالكشف عن تلقي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عرضًا آخر بخلاف رغبة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في التعاقد معه لتولي تدريب البرازيل.

ويتفاوض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مع أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لقيادة منتخب البرازيل مع نهاية عقده الذي يربطه بريال مدريد نهاية الموسم الجاري.

وأعلن أنشيلوتي رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد؛ ما يعني موافقته على تجديد العقد وتجاهل العروض الأخرى حال تلقيه عرضًا للاستمرار في سانتياجو برنابيو.

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مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع أنشيلوتي 

ووفقًا للصحفية أرانتشا رودريجز فإن أنشيلوتي لديه عرض من ناد إنجليزي يرتدي اللون الأحمر، في إشارة إلى مانشستر يونايتد بحسب التقارير الإسبانية، إذ يمر ليفربول وآرسنال باستقرار كبير مع المدربين ميكيل أرتيتا ويورجن كلوب.

وسبق أن ارتبط اسم أنشيلوتي بقيادة مانشستر يونايتد أكثر من مرة آخرها العام الماضي.

ووفقًا للصحفبة أرانتشا فإنه رغم العرض الإنجليزي، يبقى استمرار أنشيلوتي مع ريال مدريد أقرب من رحيله، إذ تميل إدارة النادي الإسباني لتجديد عقده.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف أمام جيرونا كما ضمن التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب برنامج الشيرنجيتو، فإن مدرب ريال مدريد العام القادم سيكون أنشيلوتي وليس زين الدين زيدان أو تشابي ألونسو أو أي مدرب آخر.

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