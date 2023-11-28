كلمة السر جثث القتلى، خبير يوضح لفيتو مصير الهدن المقبلة لجيش الاحتلال بعد استعادة كافة الأسرى

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات خاصة لـ فيتو عن موقف دولة الاحتلال من تمديد الهدنة مرات أخرى بعد خروج كافة أسراها لدى حركة حماس، ومصير الأسرى الفلسطينيين لدى جيش الاحتلال خاصة وأنهم لم يتوقفوا عن اعتقالهم.

وأوضح الرقب في تصريحاته أنه بجهد مصري وقطري تم التوصل لتجديد التهدئة بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي لمدة يومين مقابل إطلاق سراح عشرين اسرائيليا بواقع عشرة أسرى في اليوم وثلاثون فلسطينيا.

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جثث القتلى كلمة السر

وتابع الرقب، تحاول مصر وقطر تجديد التهدئة بعد انتهاء اليومين الحاليين من خلال الاتفاق مع المقاومة على إطلاق مزيدا من الأسرى المدنيين الاسرائيليين، وبعدها قد يتم الاتفاق على تسليم جثث القتلى الاسرائيليين مقابل هدن وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وأشار إلى أنه من بعدها سيتم التفاوض على إطلاق سراح جنود الاحتلال الأسرى لدى المقاومة على دفعات مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال.

وأضاف الرقب، لكن أعتقد أن المقاومة ستحتفظ بجزء كبير لمفاوضات سياسية أهمها وقف الحرب على قطاع غزة، خاصة أن الضباط والجنود الاسرائيليون هم الورقة الرابحة في يد المقاومة وخسارتها يعني هجوم شرس من الاحتلال على غزة ومقاومتها.

إجمالي المفرج عنهم في الهدنة

وقبل وقت سابق أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إجمالي المفرج عنهم في يومي الهدنة الممتدة في غزة، 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.



ولفت خلال تصريحات نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”: تشمل الهدنة الممتدة الإفراج يوميا عن 10 من الأسرى الإسرائيليين في غزة من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقف إطلاق النار في غزة



وأوضح الرقب، سيستمر خلال اليومين الممتدين للهدنة وقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الوقود وحظر الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع.

وأكد الرقب، من المتوقع اليوم تبادل 11 من المحتجزين الإسرائيليين بغزة وجار التفاوض على الإفراج عن 33 فلسطينيا من الجانب الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في غزة.

وقالت أنها تأمل أن تفضي الهدنة الإنسانية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

تمديد الهدنة في قطاع غزة



وأكدت الخارجية القطرية: "هناك رسائل من الطرفين لتمديد الهدنة في قطاع غزة، والجهود مستمرة لتمديد الهدنة ليومين إضافيين لإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن والأسرى".

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الإثنين، بأنه سيتم إطلاق سراح ١١ أسيرا إسرائيليا ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى بين حماس ودولة الاحتلال قريبا.

الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الإفراج عن الأسرى العسكريين للاحتلال الإسرائيلي مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين أي «تبييض السجون» وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض، قال: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثا هاتفيًّا، واتفقا على "مواصلة العمل لتأمين إطلاق سراح جميع الأسرى"، وفقًا لـ رويترز.