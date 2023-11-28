مأزق دعاة السلام والتطبيع المزعوم!

ما فعله العدو الصهيوني في غزة على مدار الخمسين يومًا الماضية من حرب إبادة للشعب العربي الفلسطيني، أعاد للقضية الفلسطينية روحها التي اعتقد العدو الصهيوني أنه قد انتزعها قبل ما يزيد عن عقد ونيف عندما انطلقت موجة الربيع العربي المزعوم في بداية العام 2011، وأصبحت القضية الفلسطينية في طي النسيان..

أصبح كل قطر عربي بما فيه دول الطوق منشغل بالأحداث الدامية التي أصبته من الداخل نتيجة المؤامرة الأمريكية الصهيونية التي تم حياكتها ببراعة فائقة، وخلال تلك السنوات السوداء قام العدو الصهيوني بممارسات عدوانية مجرمة في حق شعبنا العربي الفلسطيني..

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حيث تمت عمليات التهويد وبناء المستوطنات وإعلان القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني المحتل، في ظل عجز عربي واضح وصمت مريب. وفي ظل هذه الأجواء قام العدو بتوقيع عدد من اتفاقيات السلام والتطبيع المزعومة مع عدد من الدول العربية التي لم تكن يومًا منخرطة بشكل أو آخر في عملية الصراع مع العدو الصهيوني..

لكن جاءت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي لتقلب الموازين، وتعيد للقضية الفلسطينية روحها، وتشعل جذوتها من جديد، ويرد العدو الصهيوني على العملية بعدوان غاشم، جعل كل دعاة السلام والتطبيع المزعوم عاجزين للدفاع عن حليفهم الصهيوني.

طوفان الأقصي

وتمكنت المقاومة الفلسطينية البطلة والشجاعة من تكبيد العدو الصهيوني خسائر هائلة، وذكرتنا عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 بانتصار 6 أكتوبر 1973، حيث إنهارت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، ولم يتمكن العدو الصهيوني على مدار 50 يوم من تحقيق أهدافه المعلنة في غزة رغم كل التدمير الذي أصاب البشر والحجر والشجر..

واضطر صاغرًا بقبول الهدنة بشروط المقاومة، وهو ما يعني انتصار المقاومة على العدو الصهيوني في هذه الجولة الجديدة من جولات تحرير التراب الوطني الفلسطيني المحتل والمغتصب، وعشية إعلان الهدنة انطلقت الآلة الإعلامية في كل مكان على سطح المعمورة لتستضيف المثقفين والخبراء والمحللين السياسيين المهتمين بالقضية التي شغلت الرأي العام العالمي لمدة 50يوم متصلة ليدلوا بدلوهم ويرسمون سيناريوهات المستقبل القريب والبعيد.

وكان من حظي الدعوة من قبل أحد أهم القنوات الفضائية المصرية في ندوة تضم خمسة كتاب وصحفيين مصريين من الوزن الثقيل أحدهما وزير سابق، وآخر رئيس مجلس إدارة أقدم مؤسسة صحفية مصرية وعضو مجلس شيوخ، وثالث رئيس تحرير مؤسسة صحفية شهيرة وعضو مجلس شيوخ، ورابع رئيس تحرير أهم مؤسسة صحفية خاصة، وخامس خبير إعلامي، وكان عنوان الندوة "حرب غزة.. والمناظرات الفكرية الكبرى"..

وكان السؤال الرئيس هو هل ما زال هناك أمل في السلام والتطبيع مع العدو الصهيوني؟ أم أن ما خلفته عملية طوفان الأقصى وما تبعها من عدوان صهيوني غاشم يبدد كل أمل في إمكانية العودة مرة أخرى للسلام والتطبيع مع هذا العدو؟

التطبيع مع العدو الصهيوني

وفي مقدمة الندوة أكد المذيع الذي يديرها أنه في نفس اليوم كان قد أعلن أحد أهم دعاة السلام والتطبيع في مصر تراجعه عن موقفه المؤيد والداعم للسلام والتطبيع المزعوم مع العدو الصهيوني، وهو ما جعله وفريق إعداد البرنامج يرون ضرورة مناقشة عملية المراجعات الفكرية الكبرى لهذه الأطروحة..

وبالطبع كانت الغلبة داخل الندوة لتيار السلام والتطبيع، حيث وجدت نفسي في خندق منفرد، في حين تخندق المذيع والخمسة ضيوف الآخرين بدرجات متفاوتة في خندق التمسك والاستمرار في عملية السلام والتطبيع مع العدو الصهيوني.

وحاول المذيع وضيوفه عبر المساحة الممنوحة لهم تشتيتنا لنبتعد عن جوهر الموضوع، لكنني في ضوء المساحة المحدودة الممنوحة لي تمكنت من دحض كل ادعاءاتهم، حيث عدت بالموضوع لأصل القضية، وأثبت أن العدو الصهيوني في الأصل محتل ومغتصب للأرض، وأن عملية الاغتصاب تمت تحت مظلة دولية بالقرار 181 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في عام1947والذي مكن العدو من إقامة دولة مزعومة على 55٪ من مساحة أرض فلسطين..

فكيف أقنع مغتصب يرى وفقًا لمعتقداته الصهيونية أن هذه الأرض جزء من دولته الكبرى التي وعده بها الرب والتي تقع بين النيل والفرات؟! والغريب حقًا أن كل من ينادي بتطبيق القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية -غير العادلة وغير الشرعية– والتي تقر بحل الدولتين هو بالأساس يعترف ويشرعن الاحتلال والاغتصاب..

وبالتالي كل من يعترف وينادي بالسلام والتطبيع مع العدو الصهيوني يكون معاديًا للشعب العربي الفلسطيني، ذلك لأن حق الشعب الفلسطيني هو كامل الأرض الفلسطينية الممتدة من النهر إلى البحر.

وبالتالي لا يجوز السلام والتطبيع مع العدو الصهيوني، لأن عملية السلام والتطبيع معه عملية وهمية، فهو يعتبر معركتنا معه معركة وجود وليست حدود، ونحن أيضًا لابد أن نتعامل معه على نفس الأرضية، فهذه الأرض الفلسطينية المحتلة لا يمكن أن تتسع لنا ولهم، إما نحن وإما هم..

والسلام الحقيقي معهم لا يمكن أن يتحقق إلا برحيلهم وعودتهم من حيث أتوا فهل هذا يمكن أن يتحقق عبر أي عملية تفاوض مزعومة، الإجابة الطبيعية تقول لا، وبالتالي فلا خيار أمامنا إلا المقاومة حتى نتمكن من تحرير كامل التراب الفلسطيني المحتل والمغتصب من العدو الصهيوني، وهنا تهاوت كل محاولات الضيوف المؤيدين لعملية السلام والتطبيع والذين ما زالوا يصرون على إمكانية تحقيقها، وخرجت من المقابلة وأنا على يقين بأن هذه النخب أحد أهم كوارثنا، اللهم بلغت اللهم فاشهد.