الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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وزير الإسكان يتفقد محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد

د. عاصم الجزار وزير
د. عاصم الجزار وزير الاسكان، فيتو

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد، بطاقة 575 ألف م3 يوميًا، والمأخذ المُغذي لها، وكذا مشروعات المرافق بالمدينة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات محطة تنقية المياه بمدينة الشيخ زايد، للاطمئنان على سير العمل في مختلف مراحل تنقية مياه الشرب، وآلية السحب الدورى للعينات من المأخذ والمحطة والشبكات، وفحصها بالمعمل المركزي للمحطة، للتأكد من جودة المياه المنتجة، واستمع إلى شرح تفصيلي من رئيس جهاز المدينة، ومسئولي المحطة، عن موقف تشغيلها، ومنظومة التحكم الإلكتروني فى المحطة "الإسكادا"، والمناطق التي تغذيها المحطة بالمياه.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة تشغيل وإدارة وصيانة محطة مياه الشرب ومأخذها وروافعها بمدينة الشيخ زايد، على أعلى مستوى، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، للحفاظ على مكونات المحطة، وإطالة عمرها، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام بالمحطة، والتشديد على التزام جميع العاملين بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بإجراءات السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين.

كما تفقد الوزير ومرافقوه، مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينة الشيخ زايد، ومنها مشروع تنفيذ خط المياه المغذى لمنطقة التوسعات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ هذا المشروع، للإسراع بمعدلات تنمية تلك المنطقة، ووجه رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، بالمتابعة الميدانية كل أسبوع لموقف تنفيذ المشروع حتى يتم الانتهاء منه في الوقت المحدد.

أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على الانتهاء من تخطيط المرحلة الأولى للمدينة الصناعية بالعاصمة على مساحة 1800 فدان.

 وأوضح عباس فى تصريحات صحفية أن هناك اهتماما كبيرا من رجال الصناعة للمشاركة بالمدينة الصناعية.

وأشار إلى تحقيق 120 مليون دولار حصيلة دولارية لبيع الأراضي بالدولار حققتها العاصمة الإدارية خلال الفترة الأخيرة، وهى تمثل قيمة 10% من قيمة الأراضى.

وأكد على طرح جديد للأراضي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل بأنظمة سداد مختلفة وستكون تجربة جديدة بالسوق وسيضم الطرح 50 قطعة أرض بقيمة تصل لحوالي 5 مليارات جنيه.

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أكد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة  العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على تحصيل قيمة إيجارية تصل لـ4 مليارات جنيه سنويا مقابل تأجير مقار الوزارات بالحي الحكومي، ويتم زيادة القيمة الايجارية بنسبة 5 % سنويا.

وأشار خلال فعاليات مؤتمر صحفي  بمقر شركة العاصمة الإدارية، إلى رفع أسعار الأراضي بنسبة تصل لـ10% وذلك بما يتناسب مع حجم التطوير والاعمار الذى تشهده العاصمة الإدارية.

وأوضح أن العاصمة حققت 250 مليار جنيه حصيلة بيع الأراضي لحوالي 70% من الأراضي بالمرحلة الأولى. 

وشارك المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، في المؤتمر السعودي المصري العقاري SEREC، المقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش افتتاح الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل والمقام بالمملكة العربية السعودية. 

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