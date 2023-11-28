اقتصادية الشيوخ تناقش دراستين بشأن الاستثمار والصناعة

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، وذلك لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكى وكيل اللجنة بشأن "معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، والدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنه 2008 بشأن الضريبة علي العقارات المبنية "الضريبة العقارية" وتأثيرة كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر.





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معوقات الاستثمار

وأكدت الدراسة الخاصة بمعوقات الاستثمار، أن تحقيق تجارب استثمارية ناجحة تكمن فى إمكانية الدولة فى الحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة، ولذلك فإن إزالة المعوقات التى تواجه أعمال المستثمرين هو أمر لابد منه، وذلك خلال دورة حياة المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى مرحلة الترويج والجذب الاستثماري.





التخطيط والتنظيم والرقابة

وأشارت الدارسة إلى أن دورة الحياة الطبيعية لأى مشروع تتكون من ثلاث مراحل أساسية هى مرحلة التأسيس، ومرحلة التشغيل / التوسع، ومرحلة التصفية، والتى تحتاج جميعها لنفس القدر من التخطيط والتنظيم والرقابة، وبناء على ذلك، يمكن القول أن من بين المعوقات والتحديات الأساسية لأى مشروع استثمارى ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص حيث تميل أنظمتها إلى التعقيدوالبيروقراطية والافتقار إلى الشفافية وذلك مع تزايد حدة التنافس بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمى إثر التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفائدة العالمية.



تحسين مناخ الاستثمار

وقالت الدراسة، إنه بات من الضروري تسارع حكومات الدول إلى تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية.

وشهدت الجلسات العامة لـ مجلس الشيوخ الأسبوع قبل الماضي الموافقة علي تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت، عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مصر بدأت العمل على توليد الطاقة من خلال الطواحين الهوائية، مشيرا إلى أن تعميم مثل هذه الأجهزة والوسيلة الجديدة مكلفة للغاية.

مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

وشدد على ضرورة العمل على الوصول لنوع من الاتفاقيات الجماعية بين الدول الجادة في تغيير نمط الاستهلاك والإنتاج بالحصول على أنماط الطاقة الجديدة بأسعار مخفضة.

التغيرات المناخية أصبح يعلم بها الجميع

من جانبه أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن التغيرات المناخية أصبح يعلم بها الجميع حتى المواطن العادي.

الطاقة النظيفة والمتجددة هي الحل

ولفت إلى أن الجميع يشعر بالتغيرات المناخية في كل شيء، حتى الفلاح في الإنتاج أصبح مختلفا، قائلا: لذلك درجة الاهتمام أصبحت كبيرة، وأصبحت الطاقة النظيفة والمتجددة هي الحل، إلا أن الإشكالية في أنها الأعلى تكلفة.

الدول المتقدمة السبب في ظاهرة التغيرات المناخية

وأوضح الخولي، أن الدول المتقدمة هي التي تسببت في ظاهرة التغيرات المناخية وزيادة الانبعاثات، وفي المقابل الدول النامية لا تستطيع أن تتحمل اقتصاديا التداعيات السلبية لهذه التغيرات، لاسيما وأنها ليست السبب في الأزمة.

نقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة

وأكد رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك حلولا على الحكومة العمل من خلالها وفي مقدمتها الضغط بالتعاون مع الدول النامية على الدول المتقدمة بصفتها السبب في ظاهرة التغيرات المناخية، في شأن نقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة والتوسع فيها لتحقيق التضافر في مواجهة الظواهر السلبية للتغيرات المناخية.