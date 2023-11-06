ياسمين فؤاد من الشيوخ: نستخدم الجزرة بدلا من العصا لمخالفي قوانين البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه في الوقت السابق كانت التنمية تسير بوتيرة سريعة بالتزامن مع الثورة الصناعية ولم يكن هناك تركيز على ملف البيئة.

التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن دراسة بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون.

Advertisements

مواجهة آثار تغير المناخ

وأشارت إلى أن اتفاق باريس يقر بمواجهة آثار تغير المناخ بمسئولية مشتركة وحق الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة، قائلة: على الرغم مما يحدث من آثار التغيرات المناخية إلا أن للدول النامية الحق في العمل على التنمية.

جهود مصر في مواجهة المشكلات البيئية

وفيما يتعلق بجهود مصر في مواجهة المشكلات البيئية، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد: الحكومة المصرية الآن تستخدم "الجزرة" في التعامل مع مخالفي قوانين البيئة من خلال التحفيز وتعديل مسارات إنتاج المصانع الملوثة للبيئة، بدلا من استخدام "العصا" والمتمثلة في تطبيق غرامات مالية.

فريق مصري تفاوضي م كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية

وقالت الوزيرة: لدينا فريق مصري تفاوضي من وزارة البيئة والخارجية للتفاوض على كافة المسارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وهي عبارة عن خطوط عريضة تتضمن كافة المخاطر وسبل التعامل معها، وبينها خطة المساهمات الوطنية لحل الأزمة.

وزيرة البيئة بمجلس الشيوخ، فيتو

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، تضمنت خطة الدول المتقدمة في تقديم التمويل اللازم من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة لنصل إلى 42% في 2030 في هذا النوع من الطاقة.

جلسة الشيوخ بحضور وزيرة البيئة، فيتو

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك معايير في التعامل مع المخلفات الخطرة وبينها النفايات الإليكترونية في ضوء مواجهة التلوث.

وكشفت وزيرة البيئة، أنه هناك مسار مع شركات الأسمنت وتم إلزام الشركات بالتزامن مع منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، فضلا عن التعامل من خلال توفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة عن الفحم.