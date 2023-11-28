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رياضة

اتحاد جدة: نتمنى مواجهة السيتى في نهائي كأس العالم للأندية

إتحاد جدة، فيتو
إتحاد جدة، فيتو

إتحاد جدة السعودي، أكد  البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمي نادى  اتحاد جدة السعودي، على أمنيته بمواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي كأس العالم للأندية الذي سوف يقام في المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل. 

 

البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمي   اتحاد جدة السعودي

 

وقال مارسيلو جروهي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا: الحلم لا يكلفنا شيئا، جمهور ‎الاتحاد لا يتوقف عن الغناء والقفز ودفعك للأمام وهذا ينقل الطاقة للملعب ويحدث فرقًا كبيرًا، ونحن ممتنون للغاية لوجودهم، سيكون مرضيًا لنا أن نكون قادرين على اللعب ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس العالم للأندية.

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وأضاف الحارس البرازيلي: فلومينينسي فريق جيد حقًا ولديهم أسلوب لعب مختلف، وقدرة كبيرة على الاستحواذ، والعديد من اللاعبين الرائعين أود أن نلتقي بهم في نصف النهائي، ولكن أمامنا عقبتين كبيرتان لتجاوزهما أولًا أوكلاند ثم الأهلي.

وأكمل: لدينا 3 مباريات خروج المغلوب أولًا وعلينا أن نتعامل مع البطولة خطوة بخطوة، ولكن بالطبع سيكون حلمًا للاعبين والنادي والجماهير أن يواجه ‎الاتحاد مانشستر سيتي في النهائي وهذا هو هدفنا.

 

وواصل: أي مباراة في كأس العالم للأندية دائمًا ما تكون صعبة للغاية، المباراة الأولى دائمًا شديدة التوتر وتحتاج للفوز للبقاء في المنافسة، وندرك أن الفوز سيكون صعبًا لكننا سنستعد لهم بأفضل طريقة ممكنة.

واختتم حديثه قائلا: اللعب بجانب كريم بنزيما أفضل بكثير من اللعب ضده إنه لشرف كبير لي ولجميع فريقنا أن يكون زميلًا لنا في ‎الاتحاد إنه نجم ومهاجم كبير وهو مصدر إلهام كبير ولا توجد كلمات توفيه حقه.

غياب نجم السيتي عن كأس العالم للأندية

من ناحية أخرى كشف بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي غياب كيفين دي بروين نجم الفريق الإنجليزي، عن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالكامل.

 

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا أن دي بروين سيعود نهاية ديسمبر أو مطلع عام 2024 وهو ما قاله اللاعب أيضا.

وأضاف جوارديولا: "دي بروين يحتاج لوقت طويل للعلاج لأنه لم يعد شابا في الـ 21 من عمره.

ويعد مانشستر سيتي منافس محتمل للنادي الأهلي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 22 من ديسمبر.

وحال مواجهة الأهلي ومانشستر سيتي في المباراة النهائية، سيفقد السيتيزن بنسبة كبيرة أحد أبرز أسحلته الهجومية وهو دي بروين بعد تأكيدات المدرب الإسباني بغيابه عن البطولة بالكامل.

ويواجه النادي الأهلي الفائز من لقاء "اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي"، وتقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 15 ديسمبر في الدور الثاني للمونديال.

وفي حال فوز الأهلي، سيلاقي في دور قبل النهائي الفريق الفائز بلقب كأس الليبرتادورس، وتقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 18 من ديسمبر المقبل.

كما يتأهل الأهلي في حال فوزه على بطل كأس الليبرتادورس، مباشرة إلى مباراة النهائي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، يوم 22 من ديسمبر المقبل، ويواجه الفائز من (المتأهل من كلوب ليون ضد اوراوا الياباني) أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

 

 

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