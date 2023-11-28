إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًّا، وقائمة رهائن جديدة أحد بنود صفقة تمديد الهدنة المؤقتة ليومين، ومصير غامض للأسرى الأمريكيين

صفقة تبادل الرهائن ، كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين بين إسرائيل وحركة حماس سيسمح بإطلاق سراح ما لا يقل عن 20 من الرهائن الإسرائيليين، بمعدل 10 في كل يوم، بالإضافة إلى الـ50 الذين تم الاتفاق عليهم في الهدنة نفسها.

هدنة مؤقتة



ويأتي ذلك في مقابل أن تطلق إسرائيل سراح 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل رهينة إضافي يتم إطلاق سراحه، كما فعلت بموجب الاتفاق الأساسي، كما أن تمديد الهدنة سيسمح أيضا بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "الحكومة وافقت الليلة على قائمة تضم 50 سجينة فلسطينية يُحتمَل أن تفرج عنهن كجزء من اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح نحو 20 إسرائيليًّا ممن تحتجزهم حركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.





إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًّا



من جانب آخر أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 33 أسيرًا فلسطينيًّا بموجب صفقة تبادل الرهائن مع "حماس".



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء أمس الإثنين، أن 11 أسيرًا أطلق سراحهم من غزة وصلوا إلى إسرائيل، وسيخضعون لفحص طبي مبدئي قبل التئام شملهم مع أسرهم.

شروط تمديد الهدنة يومين إضافيين



وكانت قطر وحماس أعلنتا، أمس الإثنين، تمديد الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والحركة يومين إضافيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة.



كما قالت حركة حماس في بيان، إنها تعلن الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمد يومين إضافيين، بنفس شروط الهدنة السابقة.

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قائمة رهائن جديدة

كما أكدت الحركة أنها تعد قائمة جديدة برهائن محتجزين لديها بهدف تمديد الهدنة، وكان من المفترض أن يكون الإثنين هو اليوم الأخير في الهدنة، لكنها ستمتد إلى الثلاثاء والأربعاء.



وخلال الهدنة الأولي التي استمرت 4 أيام قبل أن يضاف إليها يومين آخرين أطلق سراح 68 أسيرًا إسرائيليًا فضلا عن عمال من جنسيات أخرى مقابل 150 فلسطينيًا من النساء واللأطفال القابعين منذ أشهر وسنوات في السجون الإسرائيلية، هذا ما أكدته كل من حركة حماس، فضلا عن الوسيطين القطري والمصري أمس الاثنين.





مصير غامض للمحتجزين الأمريكيين



وفيما يرتقب أن يتم خلال الساعات المقبلة إطلاق المزيد من الجانبين، يبدو أن مصير المحتجزين الأمريكيين في غزة لا يزال غامضًا.

فقد أقر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أن بلاده ليس لديها أي معلومات دقيقة فيما يتعلق بالأمريكيين المحتجزين في القطاع الفلسطيني الساحلي.



وقال في تصريحات صحفية حين سئل عن مصير مواطنتين أمريكيتين كان من المفترض الإفراج عنهما أمس الاثنين: "لا نعرف حقًا من سيكون بالفعل في قائمة المفرج عنهم حتى يتم هذا الإفرج"، وذلك حسبما نقلت شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية.

وردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع إطلاق سراح أي من الأمريكيين في الأيام المقبلة، قال كيربي إن الإدارة تأمل ذلك بالتأكيد.

تعداد الأسري الأمريكيين في غزة

وترجح الولايات المتحدة تواجد ثمانية أو تسعة أمريكيين في غزة، وفق ما أوضح كيربي، مضيفًا أن بلاده ليس لديها معلومات موثوقة عن كل واحد منهم.

من جهته، أوضح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن البيت الأبيض لا يعتقد أن حماس تعمدت مواصلة احتجاز الأمريكيتين اللتين كان من المفترض الإفراج عنهما ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل أمس.

وأضاف المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه:حتى الآن لا نعتقد أن حماس ما زالت تحتجز الأمريكيتين لديها بناء على جنسيتيهما، لكنه لم يذكر تفاصيل عن الأسس التي استندت إليها الإدارة الأمريكية للوصول إلى هذا الاعتقاد، وفق "سي أن أن".

وقبل وقت سابق من إعلان الموافقة على تمديد الهدنة كان ألمح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن حماس وإسرائيل اقتربتا من إبرام اتفاق جديد لتمديد الهدنة في قطاع غزة يومين إضافيين.

وتوقع رشوان، أن يتضمن الاتفاق الجديد تبادل 20 أسيرًا إسرائيليًا مقابل 60 فلسطينيًا، ما يعني إطلاق سراح 10 نساء وأطفال من غزة كل يوم، مقابل 30 أسيرًا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.



لا طعام ومياه شرب



يشار إلى أن هدنة الأربعة أيام التي انطلقت الجمعة الفائت بعد أسابيع مضنية من المفاوضات، أفسحت المجال إلى دخول 248 شاحنة محملة مساعدات إلى القطاع، بحسب الأمم المتحدة.

إلا أن المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة أكد لوكالة فرانس برس ضرورة "إرسال 200 شاحنة يوميا لمدة شهرين على الأقل لتلبية الاحتياجات"، مضيفا أنه "لا يوجد مياه شرب ولا طعام" في بعض المناطق.



في حين أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش أنه "لم يتم إدخال الوقود إلى المستشفيات في مدينة غزة وشمال قطاع غزة منذ بداية الهدنة".



وفرضت إسرائيل على القطاع الخاضع أصلا لحصار منذ وصول حماس إلى السلطة عام 2007، حصارا مطبقا منذ التاسع من أكتوبر وقطعت عنه الماء والغذاء والكهرباء والدواء والوقود، إثر الهجوم المباغت الذي شنته الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر الماضي على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.



فيما تضرر أو دمر أكثر من نصف المساكن في القطاع بسبب الغارات الإسرائيلية العنيفة، كما أجبر نحو 1,7 مليون فلسطيني من أصل 2,4 مليون على النزوح من منازلهم شمال القطاع إلى جنوبه.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي



وأكد أن جنود الاحتلال ارتكبوا أبشع الجرائم داخل مجمع الشفاء بعد احتلاله وفجروا بعض الأقسام وخربوا العديد من الأجهزة الطبية داخل المجمع وأخرجوا المستشفى من الخدمة نهائيًّا وتم إجلاء الطواقم الطبية وبعض الجرحى إلى جنوب قطاع غزة وفي الطريق تعرضوا لهم بالسباب والإهانة والتهديد واعتقل العديد منهم وعلى رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.