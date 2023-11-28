حزب مصر أكتوبر: نجاح مصر في تمديد الهدنة بقطاع غزة يؤكد دورها الإقليمي

أخبار غزة، أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في تمديد الهدنة بقطاع غزة ليومين إضافيين بعد اتفاق بين حماس وإسرائيل، مؤكدة تمديد الهدنة يعكس الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية من أجل الوصول لتمديد الهدنة بالقطاع.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضافت جيهان، أن نجاح الدور المصري في تمديد الهدنة المتفق عليها بين الإحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية يؤكد على الدور المحوري والرائد للدولة المصرية في المنطقة، مؤكدة أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة من أجل حشد رأي عام عالمي داعم لوقف إطلاق النار ووقف الحرب على قطاع غزة.

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غزة، وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن جميع دول العالم تشيد بالدور المصري الرائد في إنهاء التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية والذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باعتداءات غاشمة ضد الشعب الفلسطيني واستهداف للمدنيين الأبرياء، لافتة أن الدولة المصرية لعبت دورا بارزا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي تكلل بتمديد الهدنة لمدة يومين.

الهدنة بين حماس وإسرائيل

وأوضحت مديح،أن الدولة المصرية كانت ومازالت أول الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية حيث سعت منذ اندلاع الحرب على السعي لحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن ينتهي إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة، مشددة على ضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبه من اعتداءات غاشمة بحق الأشقاء الفلسطينيين.

غزة الآن، أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، عن وقوع 4 إصابات برصاص قوات إسرائيلية في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

ووقع قبل تلك الإصابات إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة

وقبل وقت سابق من اليوم قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن شخصين أصيبا بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم دير عمار غرب رام الله بالضفة الغربية.

من جهتها ذكرت شبكة قدس الإخبارية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وأضافت عبر تليجرام أن الجيش اقتحم أيضا بلدة بير الباشا جنوب جنين.

وفي وقت سابق من ليل الإثنين-الثلاثاء قالت وسائل إعلام فلسطينية إن شابًا قُتل متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية أصابت شابًا بالرصاص خلال مواجهات في محيط سجن عوفر غرب رام الله.