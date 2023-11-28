الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير السياحة والآثار: زيادة إيرادات المجلس الأعلى للآثار تضاعفت 5 مرات عن السنوات السابقة

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار،فيتو

 قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن المجلس الأعلى للآثار استطاع إعادة تسعير التذاكر وإدارة الموارد المالية التى حققت نتائج في الأول من يوليو بإيرادات وأرباح ضعف 5 مرات من السنوات الماضية عبر شراكة القطاع الخاص.

وأضاف وزير السياحة خلال كلمته بمنتدى "الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي"، أن هناك شراكة بين المتاحف والقطاع الخاص عبر معايير وفقا لتشريعات خاصة في هذا الشأن، لافتا إلى أننا نعمل على تعميق تلك الشراكة.

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إيرادات المجلس الأعلى للآثار

 وأشار إلى أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار متعطشون لزيادة الاستثمار والأعداد السياحية لمصر، لافتا أن علينا بناء أنظمة رائعة عبر معايير للاستثمار في مواقع الآثار المتعلقة بالتجربة السياحية.

افتتاح منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي

وافتتح صباح اليوم الثلاثاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، منتدى "الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي" والذي ستنظمه الوزارة بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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