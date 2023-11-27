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رياضة

ريال مدريد، أفضل مدرب في العالم مرشح لخلافة أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي، فيتو
كارلو أنشيلوتي، فيتو

يسعى مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، في كافة الاتجاهات لحسم ملف شائك، يخص مستقبل الفريق وتحديدا المدير الفني.

أفضل مدرب في العالم على رادار ريال مدريد 

وأكد مراسل وكالة الأنباء الإسبانية EFE في الأرجنتين، أن إدارة النادي المدريدي، مهتمة بالتعاقد مع ليونيل سكالوني، مدرب التانجو.

وأشار إلى أن النادي الملكي يستغل توتر العلاقة حاليا بين سكالوني ومسؤولي اتحاد الكرة في الأرجنتين.

وأضاف أيضا أن إدارة ريال مدريد تواصلت مع الشركة الألمانية، التي تدير أعمال ليونيل سكالوني، لجس النبض.

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وتحرك مسئولو الريال نحو المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، في ظل عدم حسم مصير المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

ولمع سكالوني مع التانجو بقيادته للفوز بلقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022، وتوج بعدها بجائزة أفضل مدرب في العالم من الفيفا.

إلا أن المدرب الأرجنتيني، أثار ضجة واسعة عقب الفوز على البرازيل (1-0) فجر الأربعاء الماضي، في تصفيات كأس العالم، بالتلميح إلى تفكيره في الاستقالة.

ريال مدريد يتابع مهاجم ميلان 

دخل نادي ريال مدريد في منافسة قوية مع نظيره ليفربول، من أجل التعاقد مع أحد نجوم فريق ميلان الإيطالي.

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن ريال مدريد وليفربول يتنافسان للحصول على خدمات الإيطالي فرانشيسكو كاماردا، مهاجم ميلان، صاحب الـ15 عاما.

وجاء ذلك عقب أيام قليلة من خوض كاماردا لمباراته الأولى مع الفريق الأول في ميلان أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي.

وأشارت الشبكة إلى أن كاماردا يتواجد أيضا على طاولة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، ومانشستر سيتي وتشيلسي.

لكن اللاعب يرغب في الاستمرار مع ميلان، وهو ما يعزز جهود النادي الأحمر والأسود في محاولاته لإقناع فرانشيسكو كاماردا بالتوقيع على أول عقد احترافي بعد أن يبلغ 16 عاما.

وذكر شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن كاماردا المولود في 9 مارس 2008، أصبح أصغر لاعب يشارك بمباراة في الدوري الإيطالي عبر التاريخ، بعمر 15 عاما، و260 يوما.

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