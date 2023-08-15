الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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اقتصاد

إي فاينانس تكشف عن  نتائجها المالية خلال النصف الأول من 2023

مجموعة أي فاينانس،
مجموعة أي فاينانس، فيتو

كشفت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهية في 30 يونيو 2023، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 37.5% لتسجل 1.7 مليار جنيه تقريبا. 

 

تفاصيل النتائج المالية 

وأعلنت إى فاينانس ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة سنوية 46.6% لتسجل 823.0 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023، كما ارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 49.8% ليسجل 718.4 مليون جنيه، مصحوبًا بنمو سنوي في هامش صافي الربح بواقع 3.4 نقطة مئوية ليسجل 41.4% خلال نفس الفترة. 

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وارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 37.5% إلى 1.7 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من عام 2023، مدفوعة بنمو إيرادات أغلب الشركات التابعة. 

وبعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة، استمرت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" في صدارة المساهمة في إجمالي إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2023، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوي 43.9% لتبلغ 1.6 مليار جنيه تقريبًا خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 90% من إجمالي إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة.

على صعيد الربحية، ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي 36.1% ليسجل 936.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، غير أن هامش مجمل الربح تراجع بواقع 56 نقطة أساس ليسجل 54.0% خلال نفس الفترة، نتيجة ارتفاع طفيف في نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات.

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 49.8% ليسجل 718.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 3.4 نقطة مئوية ليسجل 41.4%. ويأتي نمو صافي الربح بفضل الارتفاع في هوامش الأرباح التشغيلية وإيرادات الاستثمارات وإيرادات الفائدة. 

أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ان ذلك يأتى  بفضل نجاح إدارة الشركة للحد من أثر تحديات التضخم وعدم استقرار أسعار الفائدة في مصر من خلال توظيف مجموعة متنوعة من استراتيجيات إدارة المخاطر ذات الصلة.

 أكد سرحان على تضافر جهود المجموعة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لدراسة وتقييم فرص التوسع الجذابة بالمملكة العربية السعودية والدول المجاورة، حيث تقوم المجموعة بعقد مناقشات مع العديد من الشركات التابعة للصندوق في مختلف أنحاء المملكة لبحث فرص تقديم إي فاينانس باقة خدماتها وحلولها الابتكارية في شتى أنحاء المملكة  كما تتطلع المجموعة إلى الانتهاء من تأسيس مقرها بالمملكة وبدء التشغيل خلال الربع الأخير. 

رخصة بنك رقمي 

بروتوكول تعاون بين إي فاينانس EG-CERT لتعزيز التحول الرقمي وأمن المعلومات

768 مليون جنيه إيرادات الربع الأول لمجموعة إي فاينانس

أوضح أنه بعد إصدار البنك المركزي المصري تراخيص أنشطة البنوك الرقمية، فأن المجموعة بصدد دراسة وتقييم جدوى الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، مشيرا إلى أن المجموعة تستهدف خدمة مجموعة كبيرة من الفئات والشرائح المجتمعية من غير المتعاملين مع البنوك التقليدية، مما يوفر للمجموعة فرصة دمج قطاع كبير من السكان إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وبالتالي دعم استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. 

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