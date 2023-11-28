البابا تواضروس يترأس اللقاء السنوي لأسقفية الخدمات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وقيادات الخدمة بالأسقفية وممثلو الهيئات الشريكة لأسقفية الخدمات من داخل مصر وخارجها.

وذلك في اللقاء السنوي مع قداسة البابا تواضروس الثاني الذى يتم فيه عرض الاستراتيجية الجديدة للعمل التنموي للأسقفية في المجتمعات الأكثر فقرًا.

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وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني كلمة أوصى خلالها بما يلي:

١- عبر عن إنسانيتك بالحب.

٢- ازرع الحب في كل خدمة.

٣- كن سببًا في إسعاد الآخرين.

وأشاد ممثلو الهيئات الشريكة بما تقدمه أسقفية الخدمات وتأثير ذلك الإيجابي في تسديد احتياجات المجتمعات.

وفي الختام وزع قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا تذكارية على الحضور، والتقطت صورًا تذكارية.

البابا تواضروس يلتقي كهنة عين شمس وحلمية الزيتون

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الاثنين، كهنة كنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس للعمل الخدمي في القطاعات الرعوية بالقاهرة.

وقدم نيافة الأنبا أكسيوس الشكر في بداية اللقاء، لقداسة البابا تواضروس على ترتيب هذا اللقاء، لمتابعة أحوال كهنة القطاع وسير أمور خدمتهم، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

ثم ألقى قداسة البابا تواضروس عليهم كلمة روحية مناسبة، رحب في بدايتها بهم، وأدار حوارًا معهم عقب انتهاء الكلمة وناقشهم وأجاب على أسئلتهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

الانبا إيلاريون يطيب رفات الشهيد أبو سيفين بإيبارشية البحر الأحمر

احتفلت إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس بعيد الشهيد أبو سيفين، حيث أقيمت نهضة روحية وصلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية صلوات العشية بكنيسة الشهيد بمدينة سفاجا.

وطيّب الانبا إيلاريون رفات الشهيد "أبو سيفين" بمشاركة عدد من كهنة ايبارشية البحر الأحمر.

كما صلى نيافة الأنبا إيلاريون قداس العيد بالكنيسة ذاتها.

الانبا غبريال يرسم شمامسة جدد بإيبارشية بني سويف

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بقرية الميمون التابعة لإيبارشية بني سويف.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا غبريال صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.