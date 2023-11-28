ثقافة الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الهمم ببيت ثقافة القنطرة شرق (صور)

قدم بيت ثقافة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

احتفالية بالمدرسة الفكرية

و شهدت المدرسة الفكرية بالقنطرة شرق احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم ضمن نشاط بيت ثقافة القنطرة شرق وذلك من اجل إدخال البهجه والسرور علي ابناءنا من ذوى الهمم.

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جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

فقرات البوست

كما قدم براعم نادى أدب الطفل بالقنطرة شرق برئاسة الفنان هيثم عمران أروع الفقرات الغنائية بمشاركه فريق كورال النادى.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

فقرات المدرسة الفكرية

كما قدم أبناء المدرسة الفكرية فقراتهم الإبداعية المتميزه، التي نالت إعجاب جميع الحضور من قيادات التربية والتعليم بالإدارة التعليمية بالقنطرة شرق.وقيادات بيت الثقافة وقصر الطفل، وجمع كبير من أولياء الأمور وأبناء المدينة.

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

جانب من الاحتفال، فيتو

بالإضافة لتوزيع توزيع الهدايا المقدمة لهم من بيت ثقافة القنطرة شرق، أشراف إبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافه القنطرة شرق .

وشهد الحفل حضور محمد حساني مدير عام الإدارة التعليمية بالقنطرة شرق إشراف الإحتفالية من التربية والتعليم عصمت احمد حسن مديره المدرسة.

وكان قد شهد قصر ثقافة الإسماعيلية، احتفالات فرع الثقافة بأعياد الطفولة، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله.

المشاركون في الاحتفالات

وشارك في الاحتفالية طلاب مدرسة 24 أكتوبر المرحلة KG1 ومدرسة الشهيد عمرو هلال، وأطفال ذوى الهمم التابعة لجمعية التثقيف الفكرى.

و بدأت الاحتفالية بكلمات من الترحيب والأنشطة الذى يقدمها القصر من قبل محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية.

فعاليات الاحتفالية بأعياد الطفولة

و تضمنت الاحتفالية ورشة تعليم رسم للأطفال ورسم علي الوجه تدريب سهي عشرى، بالإضافة إلى لعبة الكراسي المتحركة وتفقد الطلاب معرض الفن التشكيلي (وطن واحد) المقام ببهو قصر الثقافة.

في نفس السياق تحدثت غادة دهشان مدرب بنادى تكنولوجية المعلومات عن الأنشطة التي يقدمها النادى خلال هذا الزيارة، علي هامش الاحتفالية اقيمت فقرة لمسرح عرائس الأطفال تمثيل محمود نوح وأحمد حلمى تضمن العرض اسكتشات مع العرائس عن الهزار والتنمر وذلك بالمسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.



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