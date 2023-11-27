الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أوقاف الإسماعيلية تعقد مقارئ للأئمة بمراكز المحافظة (صور)

جانب من المقرأة،
جانب من المقرأة، فيتو

عقدت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، فعاليات مقرأة القرآن الكريم، الموجهة للأئمة والتي شهدها مركز ومدينة القنطرة شرق، بحضور مدير مديرية الأوقاف، ومدير عام الدعوة بالمديرية، ومدير إدارة القنطرة شرق، وذلك في إطار فعاليات القافلة الدعوية. 
 

الوحدات المحلية تكثف أعمال النظافة العامة بشوارع الإسماعيلية (صور)

ثقافة الإسماعيلية تحتفل بأعياد الطفولة (صور)

كما تواصل مديرية أوقاف الإسماعيلية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال شهر نوفمبر الجاري،  نشاطاتها الدعوية المختلفة.  

Advertisements

جانب من اللقاء التثقيفي، فيتو 

البرامج التثقيفية في المدارس 

حيث نفذت برنامج اللقاءات التثقيفية بالمدارس التعليمية الآتية (مدرسة التل الكبير الرسمية للغات، مدرسة أحمد عرابي الرسمية للغات، ومدرسة الضبعية بمركز ومدينة فايد)، وذلك بهدف نشر الفكر الوسطي المعتدل ونشر الثقافة والأخلاق وتربية النشء. 

جانب من المقرأة، فيتو 

برنامج البناء الثقافي 

ومن جهة أخرى، أطلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية فعاليات اللقاء الثاني من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الإسماعيلية بقاعة مناسبات مسجد (الشهداء)؛ والذي بدوره يساهم في بناء إمام مثقف واعٍ قادر على توظيف الدين في كافة الأمور الحياتية التي تخدم أبناء وطنه، ولرفع الوعي بإنجازات الدولة المصرية والطريق إلى المستقبل ونشر الفكر الوسطى المستنير.  

جانب من المقرأة، فيتو 

يأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بعقد الندوات الدينية وعمل القوافل الدعوية، وتيسير عملها وتقديم كل سُبل الدعم من أجل خدمة المواطنين وتثقيفهم بأمور دينهم ودنياهم.
 

 

في إطار خطة الدولة لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن من خلال عقد المحاضرات التوعوية وإلقاء الدروس وتنفيذ القوافل الدعوية والملتقيات الفكرية والمحاضرات. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مديرية اوقاف الاسماعيلية بالاسماعيلية اوقاف الاسماعيلية مقرأة القرآن الكريم القنطرة شرق أنشطة الدعوة بالإسماعيلية

مواد متعلقة

الوحدات المحلية تكثف أعمال النظافة العامة بشوارع الإسماعيلية (صور)

ثقافة الإسماعيلية تحتفل بأعياد الطفولة (صور)

إزالة 36 حالة تعد بالبناء عن أراضي الإسماعيلية الزراعية (صور)

قومي المرأة بالإسماعيلية يدعو السيدات للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية (فيديو )

الأكثر قراءة

كيف سيتم صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية؟ شعبة المخابز تجيب (فيديو)

أخبار الحوادث اليوم.. إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه.. وصحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة

فخري الفقي يكشف مفاجأة عن شكل تعويم الجنيه المنتظر

البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من مستقبل غزة بعد انتهاء اتفاق الهدنة

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

تفاصيل غضب أحمد مجدي من معتمد جمال بسبب تجاهل آرائه الفنية

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

فخري الفقي يكشف السعر العادل للدولار

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد فهمي

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 27-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 حديثا نبويا صحيحا تبين فضائل كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"

الجامع الأزهر: الغضب مفتاح الفتن والآثام ويزيد من التفرُّق والانقسام بين الناس

أدعية الغنى من الفقر كما وردت عن النبي

المزيد
الجريدة الرسمية