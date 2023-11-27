أوقاف الإسماعيلية تعقد مقارئ للأئمة بمراكز المحافظة (صور)

عقدت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، فعاليات مقرأة القرآن الكريم، الموجهة للأئمة والتي شهدها مركز ومدينة القنطرة شرق، بحضور مدير مديرية الأوقاف، ومدير عام الدعوة بالمديرية، ومدير إدارة القنطرة شرق، وذلك في إطار فعاليات القافلة الدعوية.



كما تواصل مديرية أوقاف الإسماعيلية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال شهر نوفمبر الجاري، نشاطاتها الدعوية المختلفة.

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جانب من اللقاء التثقيفي، فيتو

البرامج التثقيفية في المدارس

حيث نفذت برنامج اللقاءات التثقيفية بالمدارس التعليمية الآتية (مدرسة التل الكبير الرسمية للغات، مدرسة أحمد عرابي الرسمية للغات، ومدرسة الضبعية بمركز ومدينة فايد)، وذلك بهدف نشر الفكر الوسطي المعتدل ونشر الثقافة والأخلاق وتربية النشء.

جانب من المقرأة، فيتو

برنامج البناء الثقافي

ومن جهة أخرى، أطلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية فعاليات اللقاء الثاني من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الإسماعيلية بقاعة مناسبات مسجد (الشهداء)؛ والذي بدوره يساهم في بناء إمام مثقف واعٍ قادر على توظيف الدين في كافة الأمور الحياتية التي تخدم أبناء وطنه، ولرفع الوعي بإنجازات الدولة المصرية والطريق إلى المستقبل ونشر الفكر الوسطى المستنير.

جانب من المقرأة، فيتو

يأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بعقد الندوات الدينية وعمل القوافل الدعوية، وتيسير عملها وتقديم كل سُبل الدعم من أجل خدمة المواطنين وتثقيفهم بأمور دينهم ودنياهم.



في إطار خطة الدولة لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن من خلال عقد المحاضرات التوعوية وإلقاء الدروس وتنفيذ القوافل الدعوية والملتقيات الفكرية والمحاضرات.

