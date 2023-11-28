الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة

حادث،فيتو
حادث،فيتو

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

 

 

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كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

 

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من السائق مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محور الضبعة انقلاب سيارة ميكروباص بمحور الضبعة غرفة عمليات المرور

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