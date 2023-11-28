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محافظات

3 آلاف طالب ينهون التسجيل الأكاديمي للالتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج،فيتو
جامعة سوهاج،فيتو

 صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن مركز التعليم المدمج أنهى عملية التسجيل الأكاديمي للطلاب المتقدمين للالتحاق بالبرامج المختلفة بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا، موضحًا أنه تقدم هذا العام أكثر من ٣٠٠٠ طالب وطالبة للدراسة ببرامج التعليم المدمج، حيث يقبل المركز الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين من حصولهم على مؤهلهم الدراسي، كما يقبل الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

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 وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، أن عملية التسجيل الأكاديمي تمت أون لاين عبر نظام الشباك الواحد الذى يتبعه المركز فى أدائه، وقد تقدم الطلاب للالتحاق بعدد من برامج الشراكة مع جامعة القاهرة ومنها علوم الأعمال، الترجمة باللغة الإنجليزية، علم النفس وتطبيقاته، علم الاجتماع، النشر والحفظ الرقمي، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وكذلك برنامجي الطفولة المبكرة، والتربية الخاصة لمرحلة الطفولة، إلى جانب برنامج العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث بالشراكة مع جامعة المنيا.

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