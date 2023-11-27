الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات جهينة

رئيس مياه سوهاج يتفقد
رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات جهينة، فيتو

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج محطة مياه نجع عبد الرسول ومحطة مياه نجع الضبع ومحطة مياه جهينة الرئيسية ومحطة مياه الطليحات النقالي ومحطة رفع صرف صحي جهينة الفرعية ومحطة رفع صرف صحي نزه الحاجر ومحطة رفع صرف صحي نزه الهيش بمركز جهينة.

وجاء ذلك للتأكد من القيام بالصيانة الفورية لجميع مهمات التشغيل وتطبيق الصيانة الوقائية لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك للاطمئنان على اتباع تعليمات ترشيد الطاقة ومدى الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالإضافة إلى التأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب ومطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.

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كما تفقد رئيس مياه سوهاج مشروع إنشاء محطة مياه نزة المحزمين بمركز جهينة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 65 لترا لكل ثانية بتكلفة إجمالية 92 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منها في أكتوبر 2024 وأكد خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ لتشغيل المشروع وضخ المياه للمواطنين.

كما تفقد مشروع تدعيم منظومة البنية التحتية للصرف الصحي للمناطق المحرومة بمركز جهينة بتمويل برنامج التنمية المحلية والجاري الانتهاء منه في أبريل 2024 بقيمة 22 مليون جنيه.

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