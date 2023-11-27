الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ سوهاج يشهد مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، فعاليات المؤتمر الجماهيري الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بسوهاج للتوعية بالقضية الفلسطينية، ودور مصر الداعم للقضية، وتعزيز المشاركة في العمل العام، وذلك بالمسرح الروماني

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، والدينية، والشخصيات العامة، وأهالي سوهاج من مختلف مراكز المحافظة.

Advertisements

ويأتي المؤتمر في إطار دور مؤسسة حياة كريمة التوعوي واستمرار لجهودها في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، وتضمن المؤتمر عدد من الفقرات بدأت بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم فيلم تسجيلي ومحاضرة حول جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية على مر العصور، ثم قدمت فرقة سوهاج للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني الوطنية وسط تفاعل من الحاضرين.
 
وفي كلمة مؤسسة حياة كريمة التي ألقاها منسق عام المؤسسة بسوهاج، أكد أن "حياة كريمة" كانت شريك أساسي في توفير المساعدات التي تم تقديمها لأهالي غزة، لافتا إلى أن المؤسسة تستهدف عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها شعبًا وقيادة جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية،  وعلى مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة، فيما أكدت المؤسسة على أهمية مشاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

 

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات جهينة

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية بني حميل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

محافظ سوهاج مؤسسة حياة كريمة مؤتمر حياة كريمة نائب محافظ سوهاج قضية الفلسطينية فلسطين رئيس جامعة سوهاج حياة كريمة بسوهاج اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج المؤتمر الجماهيري

مواد متعلقة

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات جهينة

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية بني حميل

محافظ سوهاج يشهد ختام البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

رئيس جامعة سوهاج يعلن فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير

الأكثر قراءة

كيف سيتم صرف الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية؟ شعبة المخابز تجيب (فيديو)

أخبار الحوادث اليوم.. إلزام حسن شاكوش بدفع 80 ألف جنيه.. وصحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة

فخري الفقي يكشف مفاجأة عن شكل تعويم الجنيه المنتظر

فيديوهات خادشة على هاتفين، الداخلية تكشف تفاصيل القبض على إنجي حمادة

البيت الأبيض يكشف موقف بايدن من مستقبل غزة بعد انتهاء اتفاق الهدنة

تفاصيل غضب أحمد مجدي من معتمد جمال بسبب تجاهل آرائه الفنية

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

فخري الفقي يكشف السعر العادل للدولار

Advertisements

منوعات

المزيد

بعد تسلمه سيارة وشقة بتوجيهات السيسي.. عرفة: أمي دعتلي يوقفلي ولاد الحلال فقابلت الريس

هنا الزاهد تؤدي مناسك العمرة في أول ظهور بعد طلاقها من أحمد فهمي

ابنتي كانت ملكة في غزة، رسالة مؤثرة من رهينة إسرائيلية مفرج عنها إلى كتائب القسام

منبه وقفل من الذهب الخالص، نرصد أغرب معروضات "نيبو" في يومه الثاني (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 27-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الإثنين 27-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

سر هوس المصريين بالتكبيس.. أسعار أشهر هدايا لايف التيك توك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

11 حديثا نبويا صحيحا تبين فضائل كلمة التوحيد "لا إله إلا الله"

الجامع الأزهر: الغضب مفتاح الفتن والآثام ويزيد من التفرُّق والانقسام بين الناس

أدعية الغنى من الفقر كما وردت عن النبي

المزيد
الجريدة الرسمية