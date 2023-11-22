زيادة جديدة في أسعار سيارات النصف نقل خلال نوفمبر
سيارات النصف نقل، ارتفعت أسعار سيارات النصف نقل داخل السوق المحلي، خلال شهر نوفمبر الجاري وتعد هذه هي الزيادة الثانية على التوالي، بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب على السيارات.
وأعلنت وكيل سيارات فوتون وJMC أسعار سيارات JMC بيك أب بمصر بعد زيادة أسعارها ونرصدها في التقرير التالي:
أسعار JMC بيك أب نصف النقل
يصل سعر الفئة الأولى شاسيه بدون تكييف إلى نحو 549.900 ألف جنيه بدلًا من 508.900 ألف بزيادة 41 ألف جنيه.
يصل سعر الفئة الثانية صندوق بدون تكييف إلى نحو 559.900 ألف جنيه بدلًا من 519.900 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
يصل سعر الفئة الثالثة صندوق بتكييف إلى نحو 594.900 ألف جنيه بدلًا من 554.900 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
مواصفات محرك سيارات JMC بيك أب
وتتميز السيارة بمحرك 4 سلندر 2771 سي سي بقوة 57 حصان وناقل حركة مانيوال 5 سرعات وتصنع السيارة في الصين وتعمل بالدفع الخلفي. وتأتي بطول كلي 5012 مم وارتفاع كلي 1645 مم وارتفاع السيارة عن الأرض بواقع 185 مم خلوص.
وزودت سيارات بنظام باور ستيرينج وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس وزجاج كهرباء وجنوط مع بلوتوث وفتحات USB وAUX.
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