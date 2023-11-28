ماذا يحدث إذا ارتفعت درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية

يقود نشطاء المناخ مسيرة التصدي لتحديات التغير المناخي، لتتحول الاتفاقيات إلى عمل، والوعود إلى مشاريع فعلية، وفي COP28 أو مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين يتم تسليط الضوء على جهود داعمي العمل المناخي وأبرزها محاولة الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وعدم تجاوز هذا الرقم.

خطورة ارتفاع درجة الحرارة

وبالنسبة لكثيرين فهم لا يدركون خطورة أن ترتفع درجة الحرارة عن هذا المعدل، لكن من المتوقع أن يزداد تواتر وشدة الأحداث المناخية المتطرفة والآثار الدائمة التي لا رجعة فيها، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر وتشريد السكان، بشكل كبير ما لم نتخذ إجراءات جوهرية للحد من درجات الحرارة العالمية.

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وقد توصل العلماء إلى إجماع عالمي بأنه يتعين علينا أن نحد من ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة في العالم بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية (أي ما يعادل 2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة لتأمين مستقبلنا، و تعتبر هذه هي العتبة الحاسمة في منع المزيد من التدهور وتجنب العواقب التي قد لا يكون هناك رجعة فيها.

مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ

ويعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) بدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يجمع المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين وقادة الصناعة الدوليين وممثلي القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء والشباب. والجهات الفاعلة غير الحكومية.

وتستقبل المنطقة الخضراء الزوار في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر، فيما ترحب المنطقة الزرقاء بالمندوبين المعتمدين في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، وتتوفر حافلات نقل عام مجانية لنقل الزوار حتى منتصف الليل من محطة مترو إكسبو إلى بوابات المنطقة الخضراء، من الساعة 8 صباحًا.