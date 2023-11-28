وزير التنمية المحلية: السياحة الثقافية فرصة هامة للاستثمار

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن السياحة الثقافية تشكل فرص هامة للاستثمار، مشيرًا إلى أنه بمشاركة مختلف مجموعة من الوزارات سنعمل على حفاظ أماكن التراث بمختلف المحافظات.

منتدي الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال كلمته بمنتدي الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي، إن السياحة الثقافية لها دور كبير في تعزيز الاستثمار، وداعمة للاقتصاد المحلي، مؤكدا أن مشروع تطوير وإحياء مسار العائلة المقدسة في مصر يأتي ضمن المشروعات الثقافية الهامة والذي كلف الدولة الكثير.

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وكان أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اكد أن المجلس الأعلى للآثار استطاع إعادة تسعير التذاكر وإدارة الموارد المالية التى حققت نتائج في الأول من يوليو بايرادات وارباح ضعف خمسة مرات من السنوات الماضية عبر شراكة القطاع الخاص.

واضاف وزير السياحة خلال كلمته بمنتدى "الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي"، ان هناك شراكة بين المتاحف والقطاع الخاص عبر معايير وفقا لتشريعات خاصة في هذا الشأن، لافتا الي اننا نعمل على تعميق تلك الشراكة.

إيرادات المجلس الأعلى للآثار

وأشار إلي أن الوزارة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار متعطشون لزيادة الاستثمار والإعداد السياحية لمصر، لافتا أن علينا بناء أنظمة رائعة عبر معايير للاستثمار في مواقع الآثار المتعلقة بالتجربة السياحية.

افتتاح منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي

وافتتح صباح اليوم الثلاثاء، أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، منتدى "الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي" والذي ستنظمه الوزارة بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.