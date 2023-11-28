موعد مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

دوري أبطال أوروبا، يستضيف ميلان الإيطالي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني علي أرضية ملعب "سان سيرو" ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين دوروتموند وميلان على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

موعد مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند



وتنطلق مباراة ميلان ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ميلان وبوروسيا دورتموند



تذاع مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports HD 4.

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ويمتلك ميلان 5 نقاط في المركز الثالث في المجموعة السادسة، التي يتصدرها بوروسيا دورتموند بـ 7 نقاط.

ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا



1- دورتموند: 7 نقاط

2- باريس سان جيرمان: 6 نقاط

3- ميلان: 5 نقاط

4- نيوكاسل يونايتد: 4 نقاط

وتنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



لاتسيو الإيطالي ضد سيلتك الأسكتلندي - الساعة 7:45 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد رويال أنتويرب - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

فينورد ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1 HD

ميلان ضد بروسيا دورتموند - الساعة 10 مساءا - قناة بي إن سبورت بى ان سبورت 4 HD

مانشستر سيتي ضد لايبزج - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

يونج بويز ضد سرفينا زافيزدا - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

برشلونة ضد بورتو - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

وحجزت 6 فرق حسمت تأهلها الرسمي إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024، قبل الجولة الخامسة لدور المجموعات.



مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة



المجموعة الأولى: بايرن ميونخ الألماني.

المجموعة الثالثة: ريال مدريد الإسباني.

المجموعة الرابعة: ريال سوسيداد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي، لايبزيج الألماني.

وشهدت نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا العديد من المفاجآت أبرزها خسارة برشلونة أمام شاختار بهدف نظيف، وهزيمة مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا كالتالي

نتائج الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



لاتسيو 1-0 فينورد

شاختار دونيتسك 1-0 برشلونة

أتلتيكو مدريد 6-0 سيلتك

مانشستر سيتي 3-0 يونج بويز

سرفينيا زفيزدا 1-2 لايبزيج

بورتو 2-0 رويال أنتويرب

بروسيا دورتموند 2-0 نيوكاسل يونايتد

ميلان 2-1 باريس سان جيرمان

ريد بول سالزبورج 0-1 إنتر ميلان

بايرن ميونيخ 2-1 جالاتا سراي

ريال سوسيداد 3-1 بنفيكا

ريال مدريد 3-0 سبورتنج براجا

إيندهوفن 1-0 لانس

كوبنهاجن 4-3 مانشستر يونايتد

أرسنال 2-0 أشبيلية

نابولي 1-1 يونيون برلين

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج

جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ

بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد

سبورتنج براجا 1-2 ريال مدريد

لانس 1-1 إيندهوفن

مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن

أشبيلية 1-2 أرسنال

يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو

برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك

سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد

يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي

لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا

رويال أنتويرب1-4 بورتو

نيوكاسل يونايتد 0-1 بروسيا دورتموند

باريس سان جيرمان 3-0 ميلان



نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2

فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0

فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2

فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0

تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2

فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1

فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2

فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2

فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2

فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1

تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0

فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0

فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1

تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2

فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

نتائج الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا



فوز بايرن ميونخ علي مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال علي أيندهوفن 4-0

فوز نابولي علي سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد علي يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج علي بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد علي سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان علي دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي علي النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج علي يونج بويز 3-1

فوز برشلونة علي رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو علي شاختار 3-1