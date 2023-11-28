مؤسسة حياة كريمة تنظم مؤتمرا لدعم القضية الفلسطينية بالقنطرة شرق

نظمت مؤسسة حياة كريمة مؤتمرا لدعم القضية الفلسطينية وتعزيز المشاركة في العمل العام والتعريف بإنجازات حياة كريمة خلال الثلاث سنوات الماضية بمركز ومدينة القنطرة شرق، في محافظة الإسماعيلية، الذي تم إدراجه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة وذلك في إطار دور مبادرة حياة كريمة التوعوي واستمرارا لجهودها في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، مع تواصل المبادرات التوعوية.





مشروعات حياة كريمة

وأكد محمد جمال منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية أن حياة كريمة قدمت مشروعات تنموية كثيرة بمركز ومدينة القنطرة شرق من مراكز تكنولوجيا لمجمع خدمات حكومي لنقط إسعاف، وغيرها من مشروعات بنية تحتية من مشروعات تبطين للترع ومشروعات مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز وتليفون ومشروعات طرق وغيرها من مشروعات تخطت الـ 137 مشروعا.

Advertisements

جانب من المؤتمر، فيتو

جانب من المؤتمر، فيتو

بالإضافة إلى دور المؤسسة في مبادرة للحماية المجتمعية لتوفير لما يقرب من 25 ألف صندوق مواد غذائية تم توزيعهم بمحافظة الإسماعيلية بجانب مبادرة راجعين نتعلم التي توفير خلالها مستلزمات للمدارس وعدد كبير من المبادرات الأخرى.

جانب من المؤتمر، فيتو

جانب من المؤتمر، فيتو

المساعدات الغذائية

وأشار أيضا جمال أن مؤسسة حياة كريمة ساهمت بشكل فاعل وأساسي في مساعدة أهالي غزة حيث تم إرسال ما يقرب من 3500 طن من المساعدات الغذائية ومستمرين في تقديم كافة أوجه التي يحتاجها الفلسطينيين طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعم القضية الفلسطينية

وتستهدف المؤسسة إلى عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية، للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ووقوفها شعبًا وقيادة جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية، فضلًا عن كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة.



جانب من المؤتمر، فيتو

جانب من المؤتمر، فيتو

يأتي ذلك في إطار مواصلة مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم الشعب الفلسطيني بإطلاق العديد من المبادرات التوعوية لدعم الأشقاء في فلسطين، فضلًا عن تجهيز المزيد من المساعدات الإغاثية الموجهة لقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن.

