الإثنين 27 نوفمبر 2023
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محافظات

الوحدات المحلية تكثف أعمال النظافة العامة بشوارع الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

 تكثف الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، أعمال النظافة العامة، بكافة الشوارع الواقعة في نطاق المدن والأحياء، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.   

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الأماكن المستهدفة 

 وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية بمواصلة أعمال رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية.  

جانب من الحملات، فيتو

وستهدفت أعمال النظافة مناطق  التحرير، الاستقلال،  الجيش ، الثورة، أسيوط، العريش، المعهد الازهرى، سوق الاربعاء، منطقة عزبة الغطوس، شارع مدرسة العبور التجريبية، شارع مدرسة أم المؤمنين التابعين للمدينة القديمة. 
 

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توجيهات عامة 

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
 

جانب من الحملات، فيتو

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أية تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.   

جانب من الحملات، فيتو

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد علي تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.
  
حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية، والعمل على إيجاد حلولًا جذرية لتلك القضايا فى أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضى قدما فى استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين، ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.   


 

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التعديات الوحدات المحلية أعمال النظافة القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية بالاسماعيلية

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