عودة الدوري المصري، الأهلى يصطدم بسموحة وبيراميدز يلتقي الإسماعيلى

الدوري المصري، تستأنف مباريات الدورى المصرى الممتاز مرة أخرى بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التى خاض فيها منتخب مصر مباراتى جيبوتى وسيراليون بالجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الأهلى وسموحة وبيراميدز والإسماعيلي

ويعود الدوري المصري الممتاز بمباراتى الأهلى وسموحة وبيراميدز أمام الإسماعيلي في افتتاح مباريات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

بيراميدز ضد الأسماعيلى

يواجه فريق بيراميدز نظيره الإسماعيلي في الرابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي بافتتاح مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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يسعي فريقا بيراميدز والإسماعيلي للفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث لتحسين وضع كل منهما بجدول الدوري لاسيما الدراويش الذي يحتل ترتيبا متأخرا بالدوري

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة للغاية بفوزه الأخير بدوري الأبطال على مازيمبي بهدف.

ويسعى إيهاب جلال مدرب فريق الإسماعيلي الي تحقيق فوزه الثاني حيث لم يحقق سوي فوز وحيد فى 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز وتعادلا وحيدا بينما تلقى 4 هزائم

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة من خوض 6 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسارة مباراة وسجل لاعبو 8 أهداف ودخل مرماه 6 أهداف.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9.

الأهلى يصطدم بسموحة

يدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة سموحة السكندرى بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة متفوق بفارق الأهداف عن فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط 13 جمعها من خوض 5 مباريات حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراة واحدة فقط وأحرز لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 4 أهداف.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق سموحة السكندري بقيادة مدربه أحمد سامي مباراة الأهلي اليوم بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط جمعها من خوض 6 مباريات حيث فاز فى مباراتين وخسر في مباراتين وتعادل في مثلهم واحرز لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلى وسموحة الى حكم الساحة محمد عادل ويوسف البساطي “مساعد أول”، وخالد حسام طه “مساعد ثاني”، حكم رابع إبراهيم محمد ومحمد الحنفي “حكم فيديو” ومحمود أبو الرجال “مساعد حكم فيديو”.

والتقى الأهلي مع فريق سموحة السكندري في 26 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، ونجح الأحمر في تحقيق الفوز في 13 مباراة مقابل 5 انتصارات للفريق السكندري وتعادل الفريقين في 8 مباريات.

وكانت أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 0/4 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية بالدور الثاني من منافسات موسم 2020-2021 لبطولة الدوري الممتاز، حيث سجل رباعية الأحمر كل من محمد شريف هدفين وعلى معلول وحسين الشحات لكل لاعب هدف.

4 مواجهات الأهلي وسموحة في كأس مصر

الأهلي تقابل مع سموحة، 4 مرات في بطولة كأس مصر حيث حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات وفاز سموحة في مباراة واحدة فقط.

والتقى الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام، 2014 وفاز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف.

وبعدها تقابل الأهلي مع سموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر عام 2016 وفاز الفريق الأحمر بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر عام 2017 وفاز المارد الأحمر برباعية نظيفة.

واخيرا تقابل الأهلي مع سموحة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لعام 2022 وفاز الفريق الأحمر بثلاثية مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الأهلي التقى مع سموحة في مباراة واحدة ببطولة كأس الرابطة وخسر الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.