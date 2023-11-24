رياضة البحيرة تواصل تنفيذ مبادرة خليك إيجابي وشارك بمراكز شباب المحافظة (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - المركز الإعلامي بالمديرية اللقاء الثاني من مبادرة "خليك إيجابي وشارك" في مركز شباب مدينة أبوحمص، وذلك بالأمس، وكان وذلك بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بأبوحمص.

حملة خليك إيجابي بمراكز شبابية البحيرة، فيتو

حملة خليك إيجابي بمراكز شبابية البحيرة، فيتو

حملة خليك إيجابي بمراكز شبابية البحيرة، فيتو



تنفذ هذه المبادرة بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بهدف الترويج لإنجازات الدولة المصرية وتعريف الشباب بدور الوزارة في الحراك والمشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية، تحت شعار "خليك إيجابي".

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الجدير بالذكر ان وحدة المنسقين الإعلاميين بالوزارة تلعب دورا هاما في نشر الوعي والثقافة والمعرفة بالنسبة لشباب مصر، وتوضيح الرؤية الاعلامية لوزارة الشباب وهيئاتها الرياضية لما تنفذه من أنشطة وفاعليات ومبادرات، هدفها الوحيد هو خدمة شباب مصر وتحفيز طاقاته الإيجابية، وإلهامه وتعزيز روح الانتماء الوطني والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، وأوجه النظر المتعددة لمستقبل مصر السياسي، وكذا دورهم الهام في المشاركة السياسية.

حملة خليك إيجابي بمراكز شبابية البحيرة، فيتو

حملة خليك إيجابي بمراكز شبابية البحيرة، فيتو

حملة خليك إيجابي بمراكز شبابية البحيرة، فيتو

حملة خليك إيجابي بمراكز شبابية البحيرة، فيتو



وأكد إبراهيم خضر مدير عام المديرية، بأن الشباب هم عماد وأصل كل عمل في الدولة، ويأتي الاهتمام بهم علي رأس أولويات وزارة الشباب والرياضة ودعما من فخامة رئيس الجمهورية، وانهم هم نواة العمل بالدولة وسلاحها لمواجهة الصعوبات والمعوقات، ولهم كل الدعم والمساندة.



والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة، التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وتنفيذ شباب متطوعي المركز الإعلامي بالمديرية.