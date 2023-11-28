بدء فعاليات مسابقة لمحات من الهند لطلاب مدارس الغربية

نظم التوجيه العام للتربية الفنية بالغربية، فعاليات مسابقة "لمحات من الهند" لطلاب مدارس الغربية، بمشاركة ٨٢٠ طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية العشر بالغربية.

جاء ذلك بنادي نقابة المعلمين بطنطا، بإشراف الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وبحضور السيد عبد القوى دنيا، موجه عام التربية الفنية، ومندوب سفارة الهند وموجهي ومعلمي التربية الفنية بالإدارات التعليمية العشر.

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يذكر أن مسابقة "لمحات من الهند" تأتي في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة دولة الهند، وتقام بصورة سنوية في مصر للاحتفاء بالعلاقات الطيبة الوثيقة بين الهند ومصر، وتقوية أواصر الصداقة والثقافة المصرية والهندية ولدعم التواصل مع الشباب في مصر، ورفع الوعي الثقافي لديهم وتنمية الولاء والانتماء للوطن ويشارك في المسابقة طلاب المدارس في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية من مختلف المدارس الحكومية والخاصة.

وكيل تعليم الغربية يوجه بنظافة أسطح المدارس وتوافر وسائل الأمن والسلامة

وجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، بضرورة التأكيد على نظافة أسطح المباني المدرسية وخلوها تمامًا، والتأكد من سلامة مواسير الصرف،

جاء ذلك استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، كما شدد على ضرورة التأكد من وجود وسائل الأمن والسلامة داخل جميع المدارس والدواوين، من طفايات الحريق وجرادل الرمل، وسلامة حنفيات الحريق، وخراطيم الحريق، والتأكد من تشغيلها، وسلامتها وصلاحيتها، وتوفير أرقام الطوارئ والإعلان عنها بشكل واضح، وتدريب العاملين والطلاب على كيفية استخدام طفايات الحريق، والتعامل السريع معها ضد أي موقف طارئ.



كما وجه وكيل الوزارة أيضا بضرورة التدريب على خطة الإخلاء بالمدارس والدواوين في أسرع وقت ممكن، والتعامل السريع في حالات الطوارئ، وذلك بإشراف مسئول الكوارث والأزمات بكل مدرسة.