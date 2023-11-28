الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أحرجت جيش الاحتلال، مجندة إسرائيلية تطلق النار علي مستوطنين بالخطأ بدلًا من فلسطينيين

قوات الإحتلال الإسرائيلى،فيتو
قوات الإحتلال الإسرائيلى،فيتو

أثارت شهادة مجندة إسرائيلية جدلا كبيرا بعد أن اعترفت بأنها أطلقت النار على المنازل في مستوطنات غلاف قطاع غزة خلال "طوفان الأقصى".

وفي تقرير نشرته القناة 12، تحدثت المجندة ميشال من فريق الدبابات الإسرائيلي، عن تجربتها في ملاحقة مسلحين فلسطينيين اقتحموا عددا من المستوطنات، وقالت "وصلنا إلى مدخل مجمع حوليت وكانت البوابة مغلقة، وجاء إلي جندي وكان مذعورا نوعا ما، وكان يقول، إرهابيون.. ادخلوا الآن، ونحن دخلنا إلى التجمع، حطمنا البوابة بالدبابة، وتتبعنا الاتجاهات التي أشار إليها الجندي".

Advertisements

 

وتابعت: "ثم قال لي الجندي: أطلقي النار على هذا المنزل، الإرهابيون هناك، وأنا سألته: هل يوجد مدنيون إسرائيليون هناك؟، وكان رده: أنا لا أعلم، فقط أطلقي النار".

وأضافت أنها قررت ألا تقصف الهدف  المنزل  بقذيفة دبابة لأن هذا تجمع إسرائيلي، لكنها أطلقت النار باستخدام السلاح الرشاش على مدخل البيت.

مجندات اسرائيليات يقودن الدبابة

ويتحدث التقرير عن مجندات إسرائيليات أعمارهن في بداية العشرينيات من العمر تم تكليفهن بقيادة دبابات من أجل ملاحقة مسلحين فلسطينيين في مستوطنات غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وهو أمر أثار انتقادات بشأن كيفية الزج بهكذا مجندات صغيرات السن وبلا خبرة عسكرية في القتال في مواقع حساسة ينتشر فيها مدنيون، ما يزيد من احتمالية ارتكابهم جرائم حرب.

بروتوكول هانيبال

ويأتي هذا التقرير، عقب كشف الطيار العسكري الإسرائيلي نوف إيرز، الثلاثاء الماضي، احتمالية أن تكون القوات الإسرائيلية نفذت "بروتوكول هانيبال" خلال تعاملها مع هجوم حركة حماس، وهو بروتوكول يتيح المخاطرة بحياة الأسرى الإسرائيليين لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث.

وفي تصريح لصحيفة "هآرتس"، قال إيرز، إنه من غير المعروف ما إذا كانت الطائرات الحربية والمسيرات أطلقت النار على المحتجزين حينما تعاملت مع الهجوم الذي شنته حماس.

إيران تطالب بإجراء تحقيق باحتمال استخدام إسرائيل الأسلحة الكيمياوية في حرب غزة

كلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة، قصة الفيديو المؤثر الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل بروتوكول هانيبال المستوطنات جيش الاحتلال طوفان الأقصى مجندات إسرائيليات مستوطنات غلاف قطاع غزة مجندة اسرائيلية قطاع غزة

مواد متعلقة

مشيرة خطاب: الرأي العام العالمي يتحول ضد إسرائيل

إيران تطالب بإجراء تحقيق باحتمال استخدام إسرائيل الأسلحة الكيمياوية في حرب غزة

إسرائيل تتسلم قائمة بأسماء 10 رهائن إضافيين لإطلاق سراحهم اليوم

الأكثر قراءة

استمرار حملات دعم المرشح الرئاسي السيسي في المحافظات (صور)

أحرجت جيش الاحتلال، مجندة إسرائيلية تطلق النار علي مستوطنين بالخطأ بدلًا من فلسطينيين

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 13

من هو خوسيه لويس سييرا مدرب الزمالك الجديد

الإسكان تعلن عن طرح تكميلي لشقق جنة بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

حقيقة مفاوضات الزمالك مع خوسيه لويس

فيلم حسن الرداد يستمر في تصدر شباك التذاكر بـ136 ألف جنيه

أخبار مصر: عمرو أديب يحصل على الجنسية السعودية، عطل مفاجئ يضرب خدمة الطوارئ بإسرائيل، تمرد بجيش الاحتلال، صور غزة بعد الدمار

Advertisements

منوعات

المزيد

سجل سلامة أمازون في خطر، و7 آلاف دولار فقط تعويض الوفاة

ماسك شارحا تغريدة عن الأهرامات: "تذهلني"

اكتشاف "مفاجأة" داخل جمجمة رجل فيتنامي يعاني من صداع وفقدان بصر

كلب يدفن صغاره بعد القصف في غزة، قصة الفيديو المؤثر الذي هز مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في السوق المصري

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لامتحانات الشهادة الإعدادية لطلبة المنازل (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية