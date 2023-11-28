الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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سياسة

مشيرة خطاب: حقوق الطفل تشهد انتهاكا صارخا فى غزة

مشيرة خطاب، فيتو
مشيرة خطاب، فيتو

غزة الأن، طالبت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالالتزام بحقوق الإنسان وفى مقدمتها حقوق الطفل لما تشهده من انتهاك صارخ لحقوق الطفل في غزة، وأيضا الحق في الحياة - الصحة - التعليم - الأمن - الحماية الاجتماعية، والحق بالتمتع بكافة حقوقه دون تمييز.

 

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأشارت خطاب إلي موقف الرئيس السيسي الذي حذر فيه من التهجير القسري والمطالبة بإنشاء الدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي حظي بتقدير دولي كبير، واستعادت مصر دورها المحوري في التوصل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والانتهاكات المتكررة لحقوقه الإنسانية. 

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وأضافت أن حكمة التعامل مع القضية أدى إلي تحول كبير وغير مسبوق في الرأي العام الدولي لصالح حقوق شعب فلسطين.

 

وأوضحت  خطاب  أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية، قد نجح في إجراء حوار متعمق مع شباب الجامعات حول حقوق الانسان من خلال عقد عدة لقاءات مع شباب الجامعات والاستماع لوجهة نظر ما يزيد عن 7500 شاب وشابة، وهم الآن أكثر خبرة بحقوق الإنسان وأكثر حماسة لتنفيذها وعلى أتم الاستعداد للعمل في مجال حقوق الإنسان والبدء بانفسهم باعتبارهم سفراء حقوق الإنسان لدي جامعاتهم ومجتمعاتهم.

 

الاعتداءات الإسرائيلية فى غزة

 

غزة، وثمنت السفيرة مشيرة خطاب دور الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها في الاحداث الجارية في غزه ومساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإنتهاكات جسيمة واستخدام مفرط للقوة وتهجير قسري للمواطنين في مخالفات صارخة من سلطة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح كما يتعرض لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وقالت أن الرأي العام العالمي يتحول ضد إسرائيل.

 

وأضافت أنه في الوقت الذي تعاني فيه حقوق الإنسان من أزمة عالمية خطيرة، فإننا مطالبون بالتمسك بإنفاذ حقوق الإنسان لكل فرد دون أي تمييز ذلك أنها الوسيلة الأكيدة لتحقيق السلام والعدل والرفاهية.

 

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