عبد السند يمامة: الهدنة بين إسرائيل وحماس نصر سياسي

أخبار غزة، قال المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، أن الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس نصر سياسي لما حدث في ٧ أكتوبر.

وأضاف يمامة: لن نقبل بدولة فلسطينية منزوعة السلاح وانما يجب ان تقام دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة.

الأحداث في غزة

وقال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتحمل الكثير من الأعباء بسبب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقا لصحيفة «واشنطن بوست».

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بايدن يتحدث عن صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأمس، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلي أن هناك فرصة حقيقية لتمديد الهدنة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لافتا إلى أن إطلاق سراح الرهائن مجرد بداية.

وتوقع بايدن الإفراج عن مزيد من الرهائن خلال الأيام المقبلة، مضيفا: "نعمل على تكثيف الجهود لإيصال المساعدات للمحتاجين في قطاع غزة".

صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

وتوقعت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الإفراج عن محتجزين أمريكيين لدى حماس ضمن الدفعة الثالثة المقررة الإفراج عنهم اليوم الأحد.

وأكدت الصحيفة العبرية أن قائمة الدفعة الثالثة التي قدمتها حماس تضم 13 اسما.

وعلى جانب آخر أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تسلم قائمة بأسماء المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الثالثة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمله في إطلاق سراح مزيد من المحتجزين قريبا ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس.

وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت أمس عن 39 معتقلا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في مدينة القدس، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين بين حماس وإسرائيل بموجب اتفاق الهدنة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، نقلت عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن عوفر العسكري إلى بلدية البيرة، في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، بحسب وفا.