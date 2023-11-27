الإثنين 27 نوفمبر 2023
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سياسة

مشيرة خطاب: حقوق الطفل في غزة تتعرض لانتهاكات صارخة

السفيرة مشيرة خطاب،
السفيرة مشيرة خطاب، فيتو

 شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في احتفالية اليوم العالمي للطفل والذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت شعار "حلمنا حقنا صوت الطفل"، وذلك بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنظمة يونيسيف مصر.

 

المجلس القومي للطفولة والأمومة

 وأشادت السفيرة مشيرة خطاب بمساندة رئيس الجمهورية لاستعادة الوضعية الدستورية للمجلس القومي للطفولة والأمومة بما يكفل استقلاليته ويمكنه من القيام بالدور المنوط به. 

وقالت إن هذا الدعم يدل على الرؤية الحقوقية للسيد الرئيس وأن الدولة المصرية عازمة على المضي قدما في ملف حقوق الإنسان.

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كما أشادت خطاب بالموقف المصري في التعامل مع الحرب في فلسطين وقالت إنها خلال زيارتها لمدينة العريش ورؤية أسطول الشاحنات التي تنقل مساعدات شعب مصر لشقيقه الشعب الفلسطينى تبين لها قوة وحكمة الدور المصري في تزامن تقديم المساعدات الي الشعب الفلسطيني، مع التفاوض للإفراج عن الرهائن.

العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأشارت خطاب إلي موقف الرئيس السيسي الذي حذر فيه من التهجير القسري والمطالبة بإنشاء الدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي حظي بتقدير دولي كبير، واستعادت مصر دورها المحوري في التوصل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والانتهاكات المتكررة لحقوقه الإنسانية. 

وأضافت أن حكمة التعامل مع القضية أدى إلي تحول كبير وغير مسبوق في الرأي العام الدولي لصالح حقوق شعب فلسطين.

وأوضحت  خطاب  أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجامعات المصرية، قد نجح في إجراء حوار متعمق مع شباب الجامعات حول حقوق الانسان من خلال عقد عدة لقاءات مع شباب الجامعات والاستماع لوجهة نظر ما يزيد عن 7500 شاب وشابة، وهم الآن أكثر خبرة بحقوق الإنسان وأكثر حماسة لتنفيذها وعلى أتم الاستعداد للعمل في مجال حقوق الإنسان والبدء بانفسهم باعتبارهم سفراء حقوق الإنسان لدي جامعاتهم ومجتمعاتهم.

وثمنت السفيرة مشيرة خطاب دور الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها في الاحداث الجارية في غزه ومساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإنتهاكات جسيمة واستخدام مفرط للقوة وتهجير قسري للمواطنين في مخالفات صارخة من سلطة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح كما يتعرض لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وقالت أن الرأي العام العالمي يتحول ضد إسرائيل.

وأضافت أنه في الوقت الذي تعاني فيه حقوق الإنسان من أزمة عالمية خطيرة، فإننا مطالبون بالتمسك بإنفاذ حقوق الإنسان لكل فرد دون أي تمييز ذلك أنها الوسيلة الأكيدة لتحقيق السلام والعدل والرفاهية. 

فاليوم نحتفل بيوم الطفل العالمي برغم بما يمر به العالم بظروف بالغة الأهمية منها قضية المناخ، الحرب في أوكرانيا - الحرب فى غزة.

وطالبت السفيرة بالالتزام بحقوق الإنسان وفى مقدمتها حقوق الطفل لما تشهده من انتهاك صارخ لحقوق الطفل في غزة، وأيضا الحق في الحياة - الصحة - التعليم - الأمن - الحماية الاجتماعية، والحق بالتمتع بكافة حقوقه دون تمييز.

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