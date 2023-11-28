الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

أسامة قابيل: الزوج يجب أن يستأذن زوجته قبل دخول البيت فى هذه الحالة

د. أسامة قابيل، من
د. أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، فيتو

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن الزوجة لا يجوز أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وكذلك لا يجوز أن يزور أحدا بيته قبل أن تستأذنه، حتى لو أمها أو أختها، لافتا إلى ضرورة أيضا أن تستأذن زوجها قبل الصيام.

الحالات التي يجب أن يستأذن فيها الزوج زوجته 

 وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2"،  "هذه الأمور الصغيرة تتسبب فى الكثير من المشاكل التى قد تصل إلى خراب البيوت، وعلى الزوج أن يستأذن زوجته قبل الوصول إلى البيت، حال وجود أختها أو أمها أو ضيوف من أقاربها المحارم، حتى يستعدوا لاستقباله، لأن البيت أصبح له حرمة وخصوصية بوجودهم".

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وأضاف: "البيت يكون قائم على المشورة، ويستجيبوا لأوامر الله، من الصلاة والزكاة، لأن بينهما عبادة غائبة، لابد أن يشاور الرجل زوجته فى كل الأمور ويرفع من شأنها فى بيتها، أما تفاصيل البيت فهى من أمور الزوجة، وهى لها الحرية فيها"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. 
 

كيفية تحصين النفس 

 وفى سياق متصل قال الدكتور أسامة قابيل: إن الإنسان يمكن أن يكون لديه فقر فى الصحة، لافتا إلى أن الأمر يتطلب الأخذ بالأسباب والذهاب إلى الأطباء. 
 

وتابع العالم بوزارة الأوقاف، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: "لو عاوز ربنا يحصنك من المرض ويحميك من عيون الناس فى جسدك، عليك ان تقوم بقراءة سورة الفاتحة ٧ مرات على كوب ماء وشربه"، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى، قال فى كتابه العزيز: (وجعلنا من الماء كل شيء حي).

ولفت إلى أن الماء حياة يتأثر بأى شيء يحدث فيه، وهنا القرآن ليس أي شيء وسورة الفاتحة قال عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: (الفاتحة هي أم القرآن، وهي السبع المثانى، هى الشافية الكافية الواقية من كل مكروه وسوء).

 

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