الإثنين 06 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

أسامة قابيل يحذر من أمر خطير نفعله في حياتنا ويخالف أوامر الله (فيديو)

الدكتور أسامة قابيل،
الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، فيتو

حذر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، من قول نستخدمه بشكل كبير فى حياتنا اليومية وهو يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى، قائلا: "الناس اللى بتقول إن شاء الله على فعل شيء وتهرب وتسوف هذا التصرف مخالف لأوامر الله فى القرآن الكريم".

 

تقديم مشيئة الله

وأوضح العالم الأزهري، خلال برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2"، اليوم الاثنين: "كلمة إن شاء الله،  كلها خير وبركة وتقديم مشيئة الله،  على أى فعل لابد أن يكون معها نية خالصة لله سبحانه وتعالى لتنفيذ هذا الفعل، بمعنى فى ناس تقول ساعة كده وهكلمك إن شاء الله، ويسوف ويهرب، أو يقول هفعل هذا الأمر ونيته غير خالصة ويسوف، فهذا لا يجوز ولا يتفق مع القرآن الكريم".

 

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 واستشهد بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا".


وأضاف: "إن شاء الله هى البركة والسعادة، وتعطى للإنسان إخلاص فى تعامله مع ربه، فلابد عن ربط مشيئة الإنسان مع مشيئة الله، فهنا عليك تنفيذ ما وعدت به، ولا تاخذ هذه الكلمة المباركة كمسكن وتسويف".

أسامة قابيل: ما يحدث فى العالم يتطلب منا تغيير أنفسنا

وقال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن ما يحدث فى العالم كله، يتطلب منا أن نعتبر ونصدق ونؤمن ونحقق العبودية لله، ونرجع بقلوبنا إلى الله، ونغير من أنفسنا، وهو ما جاء فى قول الله تعالى: "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ".


وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2"، اليوم الاثنين: "مر علينا أمور كثيرة، منها كورونا، وحروب وحرب فلسطين، وغيرها، كل ده يؤكد لنا إن الخير سينتصر، ما دام الجميع يؤمن بالله، ويعمل الانسان فيما اقامه الله فيه، المهندس الدكتور، كل واحد منا لابد ان يجتهد فى عمله حتى ينتصر الخير".


واستكمل: "الانسان الذى يطغى بماله وقوته على الله، ويتجبر لن ينتصر فى النهاية، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بانتصار الخير"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ (6) أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ (7) إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجۡعَىٰٓ".

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تقديم مشيئة الله الدكتور أسامة قابيل أسامة قابيل الأزهر الشريف

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