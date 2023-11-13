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دين ودنيا

دعاء مبكي من أسامة قابيل لأهل غزة: الله أكبر على كل ظالم ومعتد (فيديو)

الدكتور أسامة قابيل
الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف،فيتو

دعا الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، لأهالي غزة وفلسطين، قائلا: "الله أكبر على كل ظالم ومعتد وغاشم، اللهم تقبل شهداءهم، واشف جرحاهم، اللهم انصرهم وارفع رايتهم".

 

دعاء لأهل غزة 


وتابع العالم الأزهري، دعائه لأهل غزة،  خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2"، اليوم الاثنين: "الله أكبر على اخواننا فى فلسطين وفى غزة، اللهم كن عونا معينا لهم، يا رب ندعوك لا نملك الدعاء اللهم ايدهم بمدد من عندك، اللهم انصر نصر عزيز".

 

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وأضاف: "اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك،  اللهم أمنا فى أوطننا اللهم احفظ أوطاننا، اللهم اجعل بلادنا مصر أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى". 

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