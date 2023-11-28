الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

عالم أزهري: عدم تطوير الذات جريمة يرتكبها الإنسان في حق نفسه

الدكتور السيد عبد
الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إن عدم التطوير المستمر للذات يعتبر ظلم كبير للنفس، لافتا إلى أن من لا يطور نفسه ينضب معونه ويفتقر للمعلومات. 

مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم


وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"،: "القران قال لنا إن مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم،  هو ألا يدع الإنسان لنفسه وشهواته، فاول جناية يرتكبها الانسان فى حق نفسه هو عدم تزكية نفسه، واللامبالاة ولا يتعلم خلق جديد وعلم جديد".

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واستكمل: "ربنا من رحمته بنا لما سخر كل حاجة فى الكون، عد لنا المحرمات التى يجب ألا نقرب منها منها الفواحش وغيرها".

السيد عبد الباري: هذا ما كان يخشاه علينا سيدنا النبى

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إن القرآن الكريم وضح صفات الإنسان التى خلقها عليها، ومن إن من طبيعته جحود نعم الله عليه، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: " إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٞ (6) وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٞ (7) وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ (8)". 

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"،: "الانسان اذا تركته لنفسه لا يقوم يقوم بالقسط، فطبيعة الإنسان ينسي وحياته سريعة، وعجول، والقرآن الكريم يوضح تقرير الحقائق حتى يفهم الإنسان الواقع ويتصور الحياة والخلق إلا من الخالق، فربنا قال الإنسان خلق من نفسه أمارة بالسوء عندها نزعات وشهوات وهذا من جمال الخلق لو خلق بغير ذلك لكان ملكا".

واستكمل: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول ما الفقر اخشى عليكم ولكن الغنى لانه سيحدث فيه ظلم، ويصنع شيء من عدم الاستقرار والانضباط".
 

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السيد عبد الباري الأزهر الشريف علماء الأزهر مهمات الرسول

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