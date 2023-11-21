عالم أزهري: الله غيور على عباده ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي

حذر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، من الغيرة بين الناس، قائلا: "بعض الغيرة مرض، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم(ليس على المريض حرج)، لأن دائما نتيجة الغير محمودة تؤدي إلي نتائج سلبية، ويكون المنبت الأساسي لها فكر إبليسي شيطاني، يدمر الإنسان".

أنواع الغيرة

وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2"، "الغيرة نوعين غيرة محمودة، وأخرى غير محمودة، وتكون بين الستات وبعضهن، وزملاء العمل، والأزواج وزوجاتهم، فهذا يؤدى إلى نتائج تجعل الإنسان يندم عليها، لأن الكبر مع الغيرة يجعل الإنسان لا يريد أحد أحسن منه، وتشتعل النيران فى قلبه، وهذا ما حدث مع إبليس، حين قال (أنا خير منه)، وبالتالى الإنسان لا يصبح متقبل أقدار الله ونعمه على الناس، فيمتلأ قلبه بالحقد والحسد والانتقام".

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وأشار إلى أن هناك غيرة محمودة وهى سيكلوجية موجودة داخل كل إنسان وهي حالة من الغضب تدفعه إلي أن يكون أفضل ويتمنى الخير للناس، لافتا إلى أن الله غيور على عباده، ولا يريد لهم إن يقعوا في الذنوب والمعاصي، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يغار وغيرته سبحانه أن تنتهك محارمه".

كيفية تحصين النفس من الحسد

وفي وقت سابق قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، إن كثيرا من الناس يشتكون من العين والحسد، فعليهم عن الاستيقاظ من النوم قول هذا الدعاء: "بسم الله ماشاء الله لا يسوق الخير إلا الله"، لافتا إلى أن البعض عندنا يرى نعم الله يحمد ويشكر، والبعض يدخل فى نفسهم الهوى والحقد.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على فضائية "mbc masr2"،: "لو أنت فى حياتك ربنا انعم عليك بنعمه سواء فى بيتك أو شركتك أو فى أولادك، او فى مالك وهو الذى يعتبره البعض أكبر نعمه عليك بتحصين نفسك، من الحسد والعين، فالانسان يمكن أن يحسد نفسه، وعليه بدعاء سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، الذى تريى فى بيت سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول ( ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة، من أهل أو مال أو ولد، فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويتولوا بعدها قول الله تعالى: ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله)، من يقول هذا يحفظ الله هذه النعمة من كل الآفات".

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