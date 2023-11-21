الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

عالم أزهري: المطلقة عليها التزين فترة العدة فى بيت الزوجية

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة العالم بالأزهر

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة العالم بالأزهر الشريف، إن المرأة المطلقة طلاق رجعي، عليها أن تقضى عدتها فى بيت الزوجية، ولا تخرج منه حتى تنقضى العدة، لافتا إلى أن العدة للمطلقة للشابة تكون ثلاث حيضات، وهى 60 يوما أقل مدة، وأكثر مدة سنة.

 آداب العدة 

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس": "ومن آداب العدة أيضا المرأة المطلقة طلاق رجعي يجوز لها أن تتزين وتتجمل ووتشوف، لعل زوجها يراها على هذه الحال فقد يميل قلبه لها ويرجعها مرة أخرى إلى عصمته".

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وأضاف: "لو أراد زوجها أن يرجعها، فعليه أن يذهب إلى المأذون، لأنه يجب أن يوثق الطلاق حتى تعد العدة، من بداية الطلاق، فعدم إثبات الطلاق يخالف القانون، لأن الزوجة من حقها أن تعرف إنها طلقت، ويمكن إن طلقها شفهيا ومات، فكيف يكون الميراث".

أبو اليزيد سلامة: لا يجوز للأرملة التزين فترة العدة

وفي سياق متصل أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة العالم بالأزهر الشريف، عن سؤال حول حكم وضع الأرملة للزينة أو المكياج فترة عدة زوجها؟.

وقال خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس": "لا يجوز أن تضع الزينة أو المكياج فترة العدة، لأنها تسمى فترة إحداد، ولا تخرج من بيتها إلا لضرورة، منها أن البيت قد يهدم، أو لا تستطيع سداد الإيجار أو لديها عمل ولا يوجد لديها معاش يعينها".


وتابع: "من ضمن الآداب الخاصة بالعدو والإحداد، تمتنع أن تضع كحل أو عطر أو تلبس الذهب، وهذا بعكس المرأة التى تكون فى طلاق رجعى، فالأولى لها أن تتزين قد يميل لها لزوجها ويرجعها مرة أخرى".

واستكمل: "الإسلام يراعى أولاد وآباء الميت، فالمرأة الأرملة إذا تزينت فى هذه الفترة فكيف يكون حال أهل الميت من هذه الزينة سواء فى البدن أو فى الوجه".

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