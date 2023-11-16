الخميس 16 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تظاهرات مؤيدة لغزة في نيويورك وواشنطن، وشرطة الكونجرس تشتبك مع محتجين (فيديو)

مسيرة تطالب بوقف
مسيرة تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، فيتو

وقعت صدامات، بين شرطة مكافحة الشغب الأمريكية التي استخدمت رذاذ الفلفل ضد عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمطالبين بوقف إطلاق النار، خارج المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي في واشنطن، بالقرب من مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس، كما تظاهر مئات الطلاب خارج جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب.

جروح طفيفة ولكمات

وقالت شرطة الكابيتول عبر منصة "إكس"، إن عناصرها كانوا "يعملون على إبعاد نحو 150 شخصًا احتجوا" قرب مقر الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وتابعت الشرطة: "قوات الأمن تقوم باعتقالات"، مضيفة أن 6 من أفراد قوات الأمن تلقوا العلاج بسبب "جروح طفيفة ولكمات".

الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل

وقال صحفي من "رويترز"، إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل، وأطلقت مقذوفات تحتوي على مواد كيميائية مهيجة.

كما أجْلت الشرطة عددًا من المشرّعين المنتخبين الذين كانوا يتواجدون في مقر الحزب الديمقراطي.

 

وأظهر مقطع فيديو للمظاهرة نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الأمن، وهم يدفعون المتظاهرين الذين أمسك بعضهم ببعض، وهتفوا "دعونا نعِش". وكانوا يرتدون قمصانًا سوداء مكتوب عليها "أوقفوا إطلاق النار الآن".

التمييز الممنهج

وتظاهر مئات الطلاب خارج جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك احتجاجًا على التمييز الممنهج للجامعة ضد الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، وللمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

كما احتج المتظاهرون على قرار الجامعة بتعليق مجموعتين من الطلاب هما "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، و"الصوت اليهودي من أجل السلام".

مظاهرات غاضبة في الولايات المتحدة

وشهدت الولايات المتحدة عدة تظاهرات غاضبة أبرزها في ولاية نيويورك، حيث أغلق محتجون محطة جراند سنترال الرئيسية في مانهاتن الشهر الماضي، وتظاهروا في المدينة، وفي مبنى كانون هاوس الإداري بالكونجرس بالعاصمة واشنطن.

كما احتل مئات الناشطين اليهود الأميركيين التقدميّين، بطريقة سلمية تمثال الحرية في نيويورك في السابع من نوفمبر، لمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حدّ لما يتسبب به قصفها من "إبادة جماعية لمدنيين فلسطينيين في غزة".

وارتدى الناشطون، وجلّهم من الشباب قمصانًا سوداء، طبعت عليها شعارات من بينها "يهود يطالبون بوقف إطلاق النار الآن"، و"ليس باسمنا"، ووقفوا أسفل قاعدة النصب التذكاري الذي يرمز لنيويورك.

هتافات يهودية

وأظهر تسجيل مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حشودًا من النشطاء جالسين عند قاعدة التمثال، وهم يهتفون "لن يحدث هذا مرة أخرى لأحد، لن يحدث ذلك أبدًا مرة أخرى الآن"، مرددين هتافات يهودية في أعقاب المحرقة.

ونقل بيان عن جاي سابر من منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" قوله، إن "الكلمات الشهيرة لجدتنا اليهودية (الشاعرة الأمريكية من القرن التاسع عشر) إيما لازاروس المنقوشة على هذا النصب تجبرنا على العمل لدعم فلسطينيّي غزة الذين يتطلعون إلى العيش أحرارًا".

وقالت المجموعة إن المظاهرة اجتذبت 500 شخص، وسبق أن نظمت مظاهرات مماثلة في الأسابيع القليلة الماضية في محطة "جراند سنترال" في مانهاتن، وفي مبنى كانون هاوس الإداري بالكونجرس بالعاصمة واشنطن.

وأغلق مئات المتظاهرين محطة جراند سنترال، أحد مراكز النقل الرئيسية في مدينة نيويورك في 28 أكتوبر الماضي، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأوقفت الشرطة مئات الأشخاص خلال التجمع.

الإبادة الجماعية 

وقالت جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام" التي نظمت الاحتجاج "نرفض السماح بالإبادة الجماعية التي ترتكب باسمنا في غزة. نحن نريد وقفًا لإطلاق النار الآن. لا نريد لتلك الإبادة أن تتكرر مجددًا ضد أي أحد".

ونشرت المجموعة، مقطعًا مصورًا على انستجرام يظهر الشرطة في المحطة ترافق صفًا طويلًا من المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون قمصانًا كُتب عليها "أوقفوا إطلاق النار الآن" و"ليس باسمنا" وأذرعهم خلف ظهورهم.

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غزة شرطة الكابيتول جو بايدن رذاذ الفلفل

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