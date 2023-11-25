السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

لويس إنريكي: عثمان ديمبلي أفضل لاعب في العالم بهذه الميزة

عثمان ديمبلي، فيتو
عثمان ديمبلي، فيتو

أكد الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان، أن الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي جناح الفريق، لديه ميزة تجعله من أفضل لاعبي العالم.

وأوضح إنريكي في تصريحات أبرزتها صحيفة لو باريزيان "عثمان ديمبلي أفضل لاعب في العالم، يخلخل دفاع المنافسين بسرعته وانطلاقاته ومراوغاته".

وأضاف "هدفه في موناكو، ماركة مسجلة باسمه بنسبة 100%، لقد مهد الكرة بيمناه وانطلق بسرعة ثم سدد بقوة في الشباك".

وأشار "هدف عثمان الأول مع باريس أمر جيد له، خاصة في ظل الضجة المثارة حوله منذ انضمامه، ولكني راض عن مستواه وأدائه".

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وقال "عثمان ديمبلي يحاول دائما المراوغة وصناعة الفرص والتسديد، أحب طريقة لعبه وتواجده معنا".

يذكر أن عثمان ديمبلي كسر نحسه التهديفي مع الفريق الباريسي بعد 16 مباراة، في الفوز على موناكو (5-2) أمس الجمعة، في الدوري الفرنسي.

فوز باريس العريض على موناكو 

وتقدم باريس سان جيرمان بالهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق البرتغالي جونوالو راموس.

وعادل فريق الإمارة موناكو النتيجة بهدف عن طريق الياباني  مينامينو في الدقيقة 22.

ليحصل الفريق الباريسي على ركلة جزاء ترجمها مبابي لهدف ثان في الشوط الأول.

ومع اقتراب نهاية المباراة استطاع عثمان ديمبيلي إحراز الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 70، وعزز فيتور فيريرا الفوز في الدقيقة 72.

بينما أحرز لموناكو فولارين بالوجون في الدقيقة 75.

واختتم مهرجان الأهداف لباريس سان جيرمان راندال كولو مواني في الدقيقة 1+90.

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