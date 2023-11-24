إنريكي يعلن عن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة موناكو

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، القائمة التي سيخوض بها مواجهة موناكو، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

وعاد لقائمة باريس، نجمه الإسباني ماركو أسينسيو، بعد تعافيه من إصابة أبعدته لمدة 12 أسبوعا، منذ مشاركته أمام ليون في 3 سبتمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وغاب أسينسيو عن 12 مباراة للفريق الباريسي بواقع 8 مباريات في الدوري، و4 بدوري أبطال أوروبا، علما بأنه سجل هدفين في 3 مباريات منذ انضمامه من ريال مدريد في الصيف الماضي.

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قائمة باريس سان جيرمان

واختار إنريكي 21 لاعبا للمباراة، وهم كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما، لوتيلييه، تيناس

الدفاع: حكيمي، لوكاس هيرنانديز، سكرينيار، موكيلي، كورزاوا

الوسط: فابيان رويز، سولير، أوجارتي، فيتينيا، دانيلو، باركولا، لي كانج، ندور

الهجوم: أسينسيو، مبابي، كولو مواني، عثمان ديمبلي، جونزالو راموس.

الاتحاد الأوروبي يغرم باريس سان جيرمان

غرمت لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي، باريس سان جيرمان، بمبلغ 98 ألف يورو، بسبب الأحداث التي وقعت على ملعبه خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ميلان.

عقوبات ضد باريس سان جيرمان

كما أصدرت الهيئة التأديبية، قرارًا بإغلاق جزئي لملعب باريس سان جيرمان خلال إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، على الرغم من تعليق هذه العقوبة وإخضاعها لفترة تجريبية مدتها عامين.

ويعود المبلغ إلى غرامة قدرها 75 ألف يورو لإشعال مواد نارية، و18 ألف يورو لإغلاق خطوط وسائل النقل العام، و5 آلاف لاقتحام الملعب.

وبسبب ما حدث في نفس المباراة، سيتعين على ميلان، دفع 20 ألف يورو لحوادث الجمهور، و3 آلاف يورو لإشعال ألعاب نارية.

وفي مباراة أخرى بدوري الأبطال بين أنتويرب وبورتو، تم تغريم النادي البلجيكي 20 ألف يورو بسبب حوادث الجماهير وإغلاق جزئي لملعبه خلال مباراته الأوروبية المقبلة.

كما عوقب بورتو بغرامة قدرها 35 ألفا و750 يورو بسبب مواد نارية.

وقرر اليويفا، تغريم سيلتك وأتلتيكو مدريد، جراء أعمال شغب وقعت في المباراة التي جمعت الفريقين في نفس الجولة، بإجمالي 29 ألف يورو.

وبالنسبة لأتلتيكو مدريد، تبلغ العقوبة 3 آلاف يورو لاستخدام ألعاب نارية، وتحذير من أي سلوك غير لائق من قبل الفريق.

وتم تغريم ريال سوسيداد بمبلغ 3 آلاف يورو بسبب قيام جماهيره بإشعال ألعاب نارية في المباراة التي أقيمت يوم 24 أكتوبر الماضي.