الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بأبطال أوروبا والأهلي ضد سموحة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي ضد سموحة، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الثلاثاء 28 - 11 - 2023 العديد من المباريات في مختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها مباراتي الأهلي ضد سموحة وبيراميدز ضد الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، بالإضافة لعدد من المواجهات النارية في دوري أبطال أوروبا.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي أبرز مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز 

بيراميدز × الإسماعيلي - الساعة 4 مساءا - قناة Ontime sports 2

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الأهلي × سموحة - الساعة 7 مساءا - قناة Ontime sports 1

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا 

لاتسيو الإيطالي × سيلتك الأسكتلندي - الساعة 7:45 مساء - قناة بى ان سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك × رويال أنتويرب - الساعة 7:45 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

فينورد × أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 5 HD

ب. س. جيرمان × نيوكاسل - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 1 HD

ميلان × بروسيا دورتموند - الساعة 10 مساءا - قناة بي إن سبورت بى ان سبورت 4 HD

مانشستر سيتي × لايبزج - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 2 HD

يونج بويز × سرفينا زافيزدا - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 6 HD

برشلونة × بورتو - الساعة 10 مساءا - قناة بى ان سبورت 3 HD

برشلونة الإسباني، فيتو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أسيا 

انشيون يونايتد × يوكوهاما مارينوس - الساعة 12 ظهرا - قناة Bein Sports AFC 2

باثوم يونايتد × أولسان هيونداي - الساعة 12 ظهرا - قناة Bein Sports AFC

كاواساكي فورنتال × جوهور دارول تاكزيم - الساعة 12 ظهرا - قناة Bein Sports AFC 1

شاندونج تايشان × كايا - الساعة 2 ظهرا - قناة Bein Sports AFC 3

العين × باختاكور - الساعة 6 مساءا - قناة Bein Sports AFC 2

الفيحاء × أهال - الساعة 6 مساءا - قناة Bein Sports AFC 1

نافباخور نامانجان × الهلال السعودي - الساعة 6 مساءا - قناة Bein Sports AFC

نساجي مازندران × مومباي سيتي - الساعة 6 مساءا - قناة Bein Sports AFC 3

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني أ (دوري المحترفين) 

أبو قير للأسمدة × بروكسي - الساعة 2:30 ظهرا 

لافيينا إف سي × المصرية للإتصالات - الساعة 2:30 ظهرا 

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المغربي 

الجيش الملكي × الوداد المغربي - الساعة 5 مساءا 

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مواعيد مباريات اليوم الاهلي ضد سموحة بيراميدز ضد الاسماعيلي الدورى المصرى الممتاز لاتسيو الايطالي أتليتكو مدريد بروسيا دورتموند

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