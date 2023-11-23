عودة نجم نابولي قبل مواجهة الملكي في دوري الأبطال

نابولي، تلقى مسؤولو نادي نابولي الإيطالي أنباء سارة قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء المقبل.

وجاءت الأخبار السارة بشأن النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي الذي بات جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

وحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن احتمالات تواجد أوسيمين في قائمة نابولي لمواجهة أتالانتا، المقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإيطالي تزداد بشكل واضح.

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وأصيب مهاجم فريق نابولي في أكتوبر الماضي خلال وجوده رفقة منتخب نيجيريا في فترة التوقف الدولي الماضية والتي أبعدته عن المشاركة رفقة نابولي منذ ذلك الوقت.

والتر ماتزاري مديرا فنيا لـ نابولي

وأعلن نادي نابولي الإيطالي تعيين والتر ماتزاري مديرًا فنيًّا للفريق خلفا للمدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وتعرض نابولي للهزيمة على أرضه، على يد إمبولي، بهدف دون رد، الأحد الماضي ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

إقالة جارسيا وتحديد البديل

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن دي لورينتيس قرر إقالة رودي جارسيا، وبدأ بالفعل محادثات مع المدرب الجديد.

وأطلقت جماهير نابولي صيحات الاستهجان على المدرب الفرنسي جارسيا بعد المباراة، لذا قرر دي لورينتيس إقالته.

وأضافت الصحيفة، أن جارسيا لن يشرف على تدريبات نابولي، يوم الأربعاء المقبل، بينما يبحث دي لورينتيس عن خليفته خلال الفترة الحالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك العديد من الأسماء المرشحة لقيادة نابولي، مثل والتر ماتزاري وفابيو كانافارو.

وتفاوض تيودور، المدرب السابق لأودينيزي وهيلاس فيرونا ومارسيليا، مع نابولي خلال الصيف الماضي، استئنفت المحادثات بعد خسارة نابولي أمام إمبولي.