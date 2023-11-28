الرسوم الجمركية على حمل هواتف محمول على متن الطائرة

تساؤلات كثيرة يطرحها المسافرون عن قيمة الجمارك على البضائع الواردة بحوزتهم أثناء عودتهم عبر بوابات المطارات، والخاصة بأجهزة التليفزيون والهواتف المحمولة داخل حقائب السفر.



وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أنه يتم احتساب قيمة الجمارك على البضائع الواردة من الخارج، وهي تتغير شهريًّا وفقًا لتغير الأسعار في السوق، وعلى حسب ماركة المنتج.



وأضاف المصدر أن شريحة التليفزيونات يتم احتساب قيمة جمركية على الأجهزة بدءًا من الجهاز 32 بوصة، حيث يتم احتساب قيمة 8% ضريبة جدول، و97،5% جمارك من قيمة المنتج، و14% قيمة مضافة، وهي خاصة بجميع الأجهزة سواء كانت جديدة أو مستعملة، موضحًا أن الأجهزة الأقل من 32 بوصة لا يتم احتساب جمارك عليها.



وأوضح المصدر أن الهواتف المحمولة معفاة من الجمارك تمامًا ولكن يتم تحصيل قيمة 14% ضرائب قيمة مضافة فقط، وذلك في عدد محدد من الهواتف.



وتابعت المصادر أن سلطات المطار تسمح للمسافرين باصطحاب 5 آلاف جنيه مصري بالنسبة للراكب المصري، فيما يسمح بأصحاب 10 آلاف دولار بالنسبة للراكب الأجنبي، ويجب على الراكب الإفصاح عن قيمة النقد الموجود بحوزته، وفي حال عدم الإفصاح عن قيمة النقد الموجود معه يقع تحت طائلة القانون.

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وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين "أحدهما أجنبي الجنسية") أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية" وأقراص مخدرة مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهما أقرَّا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.



جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمواني المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.