أخبار الفن اليوم: NAPOLEON يتصدر إيرادات شباك التذاكر العالمي.. وأسرة مسلسل بقينا اتنين تتمسك بـ طارق عبد العزيز رغم رحيله

شهدت الساحة الفنية اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 العديد من الأحداث الفنية نستعرض أبرزها على النحو التالي:

حقق فيلم المخرج “ريدلي سكوت” الجديد، ‘NAPOLEON’ أكثر من 78,8 مليون دولار بافتتاحية أسبوع عرضه الأول، في شباك التذاكر العالمي، ليحتل المركز الأول لهذا الأسبوع عالميا.

وفيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة الممثل الأوسكاري خواكين فينيكس، الذي يجسد دور نابليون بونابرت، والممثلة فانيسا كيربي، التي تلعب شخصية إمبريس جوزفين، بالمشاركة مع كلا من جودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام، وطرح اللفيلم في صالات السينما بتاريخ 22 نوفمبر 2023.

Advertisements

يستعد الفنان تامر حسني، لاستئناف نشاطه الفني قريبا، وعودته لإحياء الحفلات الغنائية بعد توقفه خلال الفترة الماضية بسبب أحداث غزة الصعبة.

كما يستعد تامر حسني لإحياء مجموعة حفلات غنائية خلال الفترة المقبلة، ليجدد نشاطه الفني، وذلك بعدما أكد ذلك مدير إنتاج شركته في تصريح سابق لـ فيتو.

وعلى مدار الساعات الماضية تصدر اسم سماح مصطفى أو الشهيرة بـ"إنجي حمادة" مؤشرات بحث جوجل وتريندات السوشيال ميديا عربيا، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها، بعد انتشار فيديوهات مخلة ومنافية للآداب العامة لها عبر المنصات الرقمية وبالتحديد موقع"تيك توك" رفقة شاب يدعى “كروان مشاكل”.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى تُلقي قوات الأمن القبض على إنجي حمادة، حيث تم ضبطها عام 2016 فى وضع مخل رفقة رجل أعمال بمدينتي، وأيضا سبق ضبطها فى قضايا آداب حين قامت بغناء فيديو كليب منحرف يحمل اسم “أنا زهقانة”، وتصوير بعض الإعلانات التجارية والمشاهد التمثيلية غير الأخلاقية. فكانت بدايتها كمطربة ثم انتقلت لممارسة العمل الإعلامي، ومن بعده إلى عرض محتواها السيئ عبر تيك توك..

اقتنص فيلم الدراما العائلي الكوميدي (وش في وش) الذي يقوم ببطولته الفنان محمد ممدوح والفنان أمينة خليل إيرادات قوية بالسينمات المصرية

وحقق في آخر تحديث له 60 ألفا و437 جنيها، وجاء إجمالي إيرادات وش في وش بـ 36 مليون جنيه خلال(14 أسبوع عرض) بمصر.

قالت المؤلفة أماني التونسي، إنه لن يتم حذف مشاهد الفنان طارق عبد العزيز، من مسلسل "بقينا اتنين"، بعد رحيله أمس الأحد عقب تعرضه لأزمة قلبية.. وتابعت أماني التونسي، خلال تصريحات تلفزيونية: "لن يتم حذف مشاهد الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل بقيتا اتنين ولن يحل غيابة فنان بديلا عنه لكي يقوم بدوره، وسيتم معالجة العمل بطريقة درامية تتناسب مع الموضوع".

وكشفت أماني التونسي عن دور الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل "بقينا اتنين"، حيث يجسد دور صديق الفنان شريف منير في المسلسل ومحب للحياة ولا يدرك الزمن ويتميز بخفة الدم وضد فكرة الزواج ويحب أصدقاءه ويقف بجوار بطل العمل ويسانده في أزماته ويقدم دورا هاما.. والعمل مسلسل اجتماعي لايت"