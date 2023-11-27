مؤلفة مسلسل "بقينا اتنين": لن يتم حذف مشاهد الراحل طارق عبد العزيز في العمل

قالت المؤلفة أماني التونسي، إنه لن يتم حذف مشاهد الفنان طارق عبد العزيز، من مسلسل "بقينا اتنين"، بعد رحيله أمس الأحد عقب تعرضه لأزمة قلبية.

دور طارق عبد العزيز فى وبقينا اتنين

وتابعت أماني التونسي، خلال تصريحات تلفزيونية: "لن يتم حذف مشاهد الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل بقيتا اتنين ولن يحل غيابة فنان بديلا عنه لكي يقوم بدوره، وسيتم معالجة العمل بطريقة درامية تتناسب مع الموضوع".

وكشفت أماني التونسي عن دور الراحل طارق عبد العزيز في مسلسل "بقينا اتنين"، حيث يجسد دور صديق الفنان شريف منير في المسلسل ومحب للحياة ولا يدرك الزمن ويتميز بخفة الدم وضد فكرة الزواج ويحب أصدقاءه ويقف بجوار بطل العمل ويسانده في أزماته ويقدم دورا هاما.. والعمل مسلسل اجتماعي لايت".

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واختتمت أماني التونسي حديثها قائلة أنها ستجتمع مع المنتج كريم أبو ذكرى والمخرج طارق رفعت ويتفقان على عدم حذف أي مشهد للفنان الراحل طارق عبد العزيز، بالعكس سوف يكون العمل إهداء لروحه كونه فنان مميز وله طابع خاص.







