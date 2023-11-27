الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رياضة

فرمان مدرب النصر قبل مواجهة برسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

أصدر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، قرارا هاما، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيرسبوليس الإيراني، اليوم الإثنين، دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن قلوب دفاع الفريق النصراوي ضد بيرسبوليس الإيراني، سيكونوا علي لاجامي والإسباني الدولي أيميريك لابورت.

ونوه التقرير على أن قلب الدفاع الدولي، عبدالإله العمري، قد شعر ببعض الآلام البسيطة، اليوم الأحد، وفضل البرتغالي كاسترو إراحته.

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نجح فريق النصر في تقديم مستويات رائعة على مدار مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بعد حصد الفوز على برسبوليس الإيراني واستقلال دوشنبه الطاجيكي، ولاحقا الدحيل القطري بآخر جولتين ليتصدر المجموعة الخامسة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لخوض مواجهة نارية جديدة، عندما يستضيف برسبوليس الإيراني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2023-2024.

موعد مباراة النصر ضد بيرسبوليس

يحين موعد انطلاق المباراة المرتقبة بين النصر ضد برسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024، اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 على استاد الأول بارك.
ويطلق الحكم صافرته معلنا عن بدء لقاء النصر وبيرسبوليس، على ملعب "الأول بارك" في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

تمكن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، من تحطيم رقم خاص، بعد الثنائية التي وقع عليها خلال فوز فريقه 3-0 على الأخدود، مساء أمس الجمعة في الجولة 14 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

رونالدو يحطم رقم بيكان

رونالدو، أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في دوريات الدرجة الأولى، بواقع 527 هدفا، ليحطم رقم جوزيف بيكان (526).

كما قدوم الدون البرتغالي 61 مساهمة تهديفية خلال العام الحالي 2023.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 15 هدفا، بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه، الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 10 نقاط في المركز 16.

رونالدو مهدد بالغياب عن مباراة الهلال 

كشفت تقارير صحفية سعودية، مفاجأة  بشأن لحاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بمواجهة فريقه القادمة أمام الهلال في ديربي الرياض.

ويحل نادي النصر ضيفًا على نظيره الهلال، الجمعة المقبل، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير الصحفية أن رونالدو يعاني من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الأخدود، حيث هناك شكوك حول لحاقه بمباراة الهلال القادمة.

ولم تكشف التقارير عن طبيعة إصابة رونالدو التي تعرض لها أمام الأخدود، على الرغم من تسجيله هدفين في المباراة التي فاز بها العالمي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ضد الأخدود.

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