عمرو موسى: مروان البرغوثي هو الأنسب لقيادة القضية الفلسطينية في اللحظة الحالية
قال عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق: إن القضية الفلسطينية عادت للصدارة مرة أخرى بعد 7 أكتوبر، وأنه لابد أن يجتمع الفلسطينيين لاختيار قيادة جديدة اسم القضية الفلسطينية واعتقد مروان البرغوثي اسم جيد.
وأضاف موسى خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه، اليوم الإثنين، مشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر والتي حاورته خلالها الكاتبة أهداف سويف: أن لدينا الآن عربًا متفرجين ضعفاء منقسمين وسط دعم من الدول العظمى لإسرائيل، مشيرًا إلى أن المواقف الغربية التي عاصرها طوال عمله الدبلوماسي تجاه القضية الفلسطينية تتسم بـ "النصب".
وتابع موسى: أنه كان يتوقع انفجارا في فلسطين وهناك إيجابيات أسفرت عنها 7 أكتوبر لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية بتشكيلها الحالي المتطرف لا يصلحون أن يكونوا مفاوضين للسلام.
وأوضح موسى، أن الرأي العام الدولي أصبح غير داعم لإسرائيل بعد 7 أكتوبر.
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