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أخبار مصر

أكاديمية علوم الطيران تستقبل رئيس جمعية خليجيون في حب مصر

الأكاديمية المصرية
الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، فيتو

استقبل اليوم الطيار عزت متولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، الدكتور يوسف عبد الوهاب العميري رئيس مجلس إدارة جمعية “خليجيون في حب مصر”، ورئيس البيت الكويتي للأعمال الوطنية والوفد المرافق له، وذلك بمقر الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار أكتوبر.

تفاصيل لقاء رئيس جمعية خليجيون في حب مصر

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في شتى مجالات تدريب الطيران، وذلك بحضور كل من عميد الكلية المصرية للطيران وعميد كلية المراقبة الجوية وعميد كليةً الدراسات المتخصصة.

 وأجرى الحضور جولة تفقدية للشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والكليات التابعة لها بالإضافة الى زيارة مقلدات ومحاكيات الطيران والمراقبة الجوية وكذا فصول الطلاب  بالإضافة إلى مركز صيانة الطائرات.

 كما تم  تقديم عرض توضيحي يتضمن شرح تفصيلى عن الأكاديمية وعن نشأتها وكلياتها والمطارات التي يتم التدريب العملي بها.

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 وقد أبدى  رئيس مجلس إدارة الجمعية  إعجابه بمحاور العملية التدريبية والتعليمية والإمكانات المتاحة بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وقد تم تبادل الدروع بين الجانبين.

 

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